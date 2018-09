Apesar da gravidade, ninguém se feriu.

Um caminhão perdeu o freio e derrubou um poste da rede pública no Jardim Planalto neste sábado (8). O acidente aconteceu na rua Roraima, no Jardim Planalto.

Com o impacto houve rompimento dos cabos de energia e corte no fornecimento. A Elektro foi para o local regularizou a situação. As causas oficiais do acidente serão investigadas. (Foto Votuporanga Tudo)