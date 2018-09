CENSURA no Fliv: Museu da Diversidade Sexual foi mandado de volta com todo o acervo para São Paulo

Vereadores, pastores evangélicos e um blog nomeado de “Direita Votuporanga” motivaram o prefeito Dado a cancelar a exposição Museu da Diversidade Sexual que já se encontrava em Votuporanga para montagem da exposição. A mostra foi mandada de volta para São Paulo com todo o acervo que ficaria no Centro Cultural. Não demorou muito e surgiram muitas manifestações nas redes sociais em apoio, e contra a mostra.

Uma das criadoras do Fliv e atual gestora do evento, Cibeli Oliveira lamentou o ocorrido e disse em sua pagina do facebook, “Que vivemos tempos difíceis de intolerância já sabemos, mas lidar com censura cara a cara gera uma sensação de tristeza indescritível. Essa não é a primeira vez que o Fliv sobre censura. Em 2017, no show de abertura com As Bahias e a cozinha mineira toda a divulgação foi claramente boicotada. Posicionar-se nesse momento se faz necessário. Acredito no diálogo, no bom senso, assim como acredito que essa atitude não pode passar em silêncio. Precisamos falar sobre isso!”

Sobre o Museu da Diversidade Sexual

O espaço, que se encontra instalado na Rua do Arouche, 24 – Praça da República em São Paulo, tem como tema central a valorização da diversidade sexual no Brasil, por meio de ações de pesquisa, salvaguarda e comunicação do patrimônio material e imaterial da população LGBT – do ativismo político ao legado sociocultural. Promove exposições temporárias de artes visuais sobre o tema.

O que não sera visto no FLIV:

No site do Museu da Diversidade Sexual encontramos vários testemunhos de pessoas que visitaram o espaço em São Paulo e registraram na pagina.

Museu literalmente “underground”

Este museu dedicado à comunidade GLS está localizado na estação de metrô República, exatamente sob a praça homônima. Seu grande mérito está no pioneirismo, mas seu espaço relativamente pequeno tem abrigado mostras importantes, como a da fotógrafa Vania Toledo, aberta em janeiro de 2018.

Diversidade, diversidade e mais diversidade

Um museu localizado no interior da estação de metrô da República com um entorno que te permite explorar o centro velho de São Paulo, além de uma bela visita às exposições que contribuem para uma sociedade mais justa com contribuição da comunidade LGBTQ.

Museu Erótico GLS

Nesta exposição encontrei desenhos e quadros com pessoas nuas, objetos eróticos, gente fantasiada ou enfeitada, escritas que são relatos de homossexuais sofredores, etc. * A entrada é franca e está dentro da estação de metrô República​. Que bom!*

Excelente

Importantíssimo museu onde é mostrado não só sobre a cultura LGBT, mas também da luta, resistência e enfrentamentos que eles passam no dia a dia paulista.

Acesso à cultura LGBT gratuitamente no metrô

Excelente museu dedicado à população LGBT e à propagação de iniciativas de visibilidade e respeito à diversidade de nossos modos singulares de existir e viver nossa sexualidade. Gratuito e localizado dentro da estação República de metrô, logo facilmente acessível. O espaço é pequeno, portanto as exposições não são de grande porte, mas o que é mostrado é denso em conteúdo, imagens e interpretações para se pensar por umas boas semanas. Há uma pequena sala na qual são exibidas as obras com nudez explícita. A equipe é muito atenciosa. Recomendo veementemente a visita!

Museu diversidade

Apesar da simplicidade não se engane. A exposição é bonita e muito coerente. Uma ênfase aqui as obras nudistas normalmente nunca usada como tema. É bem explorada numa sensualidade bem sutil e nada degradante. As obras são fortes e falam por si só. Há obras referindo se a morte de travesti, outras nudistas, como mencionei e outras fotos como na paulista, de casal lésbico. Só vá se você tiver mente aberta já que o próprio museu é um movimento social de apologia em defensa dos gays, lésbicas e afins.