Ciclista Votuporanguense vence Corrida da Independência

O atleta, que disputa provas por todo o país falou sobre o esporte não ter idade e agradeceu o apoio de todos

No feriado de 07 de setembro o esporte de Votuporanga continuou bem representado. O ciclista Macaé foi até a cidade de Paranaíba no Mato Grosso do Sul para disputar a Corrida da Independência, uma prova tradicional para o ciclismo do país e voltou com a medalha de ouro no peito.

Macaé falou sobre a dificuldade da corrida e também sobre ser atleta.

“Eu senti um calor bem forte e foi uma corrida muito difícil porque os meus companheiros, que estavam correndo junto comigo na prova estavam bem forte também. Eu me senti bem na prova e consegui alcançar a primeira colocação, mas a maior vitória para o atleta é acordar de manhã e coloca os pés no chão sabendo que está vivo. Essa é a maior vitória que existe, mas graças a Deus também tive o privilégio de ser o primeiro colocado nessa corrida” afirmou o ciclista.

O ciclista de Votuporanga também falou sobre sua próxima prova.

“Estou bem fisicamente. Já começamos a treinar para o próximo desafio na cidade de Sertãozinho em uma prova onde precisamos correr 8 quilômetros e depois pedalar por 20” continuou Macaé.

Macaé finalizou agradecendo o apoio, tanto da prefeitura como dos patrocinadores e terminou com uma frase de apoio para quem se acha velho para começar a praticar esportes.

“Gostaria de agradecer a Pedalo Bike que pagou a despesa de inscrição, alimentação e enviou até um mecânico para cuidar das bicicletas para gente, não apenas para o pessoal da equipe da Pedalo, ajustando a bicicleta de outra turma também. Agradecer também a prefeitura que nos transportou até a competição. E gostaria de dizer também que para o esporte não tem idade e estou com 62 anos mas estou vivo e forte e tudo isso é Deus no comando!”