Eliana celebra o primeiro ano de Manuela com texto emocionante

Apresentadora chegou a relembrar a gravidez da filha caçula, em tal data especial

Essa semana parece já ter começado pra lá de especial, na casa de Eliana. Tudo porque a filhinha caçula da apresentadora, Manuela, está celebrando a chegada de seu primeiro aninho de vida, e, como já era de se esperar, ganhou uma lindíssima declaração da mãe. Aproveitando tal data especial, ela relembrou um pouco de tudo que enfrentou, durante a gestação da herdeira.

“Há um ano eu estava prestes a te conhecer depois de um longo período de repouso e muita entrega. Você nasceu forte, determinada e logo que saiu da barriga já veio mamar no peito. Parecia um sonho. Passou rápido demais. Hoje você já está fazendo arte pela casa e alegrando a nossa família com toda a sua simpatia. Filha, faria tudo de novo, e até mais, para ver este seu lindo sorriso todas as manhãs. E no seu primeiro aniversário te desejo coragem, força e saúde sempre. Deus te abençoe meu anjinho feliz. Um ano da Nenela, Ursinha, Manu, Manuela. Viva!!!”, foi o emocionante texto compartilhado, por Eliana, na rede social.

Além das belas palavras, ela compartilhou incríveis fotos de Manuela, que, aliás, deixou toda a sua fofura ainda mais à mostra, enquanto brincava e até sorria para a câmera.

Fora a menina (fruto de seu relacionamento com Adriano Ricco), a apresentadora é mãe de Arthur, de seu casamento já terminado com João Marcelo Bôscoli.

Parabéns!