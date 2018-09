Incêndio atinge agência do BB em Fernandópolis

Suspeita é de que um curto-circuito na central de computadores tenha provocado o fogo. Chamas foram controladas pelos bombeiros em cerca de 10 minutos.

Um incêndio atingiu uma agência do Banco do Brasil, na região central de Fernandópolis (SP), no fim da tarde deste domingo (9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe conseguiu entrar no banco pela sacada lateral quebrando uma vidraça.

As chamas, que ocuparam a parte de atendimento do banco e as divisórias, foram controladas em cerca de 10 minutos e os danos na agência foram pequenos.

Ainda de acordo com os bombeiros, o foco do incêndio foi a central de computadores, que fica em uma sala de seis metros quadrados. A suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o fogo.