Jovem motociclista morre em acidente na região

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo.

MERIDIANO:- Um motociclista de 19 anos morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo, 9, na rodovia Euclides da Cunha (SP-310), em Meridiano. O jovem estava em uma moto que bateu na traseira de um veículo e em seguida caiu na rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por motivos a serem esclarecidos, a vítima bateu na traseira de um automóvel que trafegava no sentido Fernandópolis a Meridiano. Lucas Pina não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão e morreu no local do acidente.

Ainda segundo a polícia, o condutor do automóvel atingido não ficou ferido. As causas do acidente estão sendo investigadas.