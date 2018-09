Nadadores do Centro de Formação têm ótimos resultados em dois campeonatos

Os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga seguem obtendo bons resultados. Os nadadores participaram de dois campeonatos e conquistaram medalhas.

Pâmela Junqueira Moreira participou dos Jogos dos Institutos Federais (JIF), competição realizada em Belo Horizonte-MG. A jovem disputou quatro provas e obteve excelentes resultados. Ela foi prata no revezamento 4x50m nado livre e no 4x50m medley, além de ficar em quarto nos 100m costas e quinto nos 50m costas.

Já em Bauru, seis nadadores do Centro de Formação disputaram a terceira fase dos Jogos Escolares. O atleta Heitor Napolitano foi campeão na prova dos 100m nado costas na categoria mirim e se classificou para disputar os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBS), representando o Estado de São Paulo em Natal-RN no mês de novembro.

De acordo com o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, mais uma vez os jovens colheram os frutos do bom trabalho realizado em Votuporanga.

Xaninho agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.