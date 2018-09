Novorizontino vence o Votuporanguense pela Copa Paulista

Em confronto direto entre as equipes do G-4, o Tigre do Vale consegue se sobressair em cima do Pantera, fora de casa, por 2 a 0.

Em duelo direto entre equipes que estão na zona de classificação do Grupo 1 da Copa Paulista, o Novorizontino se deu bem e conseguiu vencer o Votuporanguense por 2 a 0. A partida, válida pela sétima rodada da competição, ocorreu neste sábado, às 15h, no estádio Plínio Marin.

Com gols de Elvinho, aos 26 minutos, e Nando, aos 33 do primeiro tempo, o time de Novo Horizonte conquistou três pontos fora de casa.

Com o resultado, o Novorizontino somou nove pontos e se manteve na quarta colocação da chave.

As duas equipes voltam a campo novamente nesta quarta-feira. O Votuporanguense tem confronto direto por posições no G-4 contra o Mirassol, às 20h, no Maião. Já o Novorizontino recebe o Batatais, às 15h, no estádio Jorge Ismael de Biasi