Polícia já tem provas dos assassinos de Ivanildo

Investigadores da DIG (Delegacia de Investigação Geral) de Fernandópolis já analisam material genético e impressões digitais de pelo menos quatro pessoas suspeitas no envolvimento da morte do comerciante Evanildo Luis Pagliuso, 53 anos, morto dentro de sua residência com diversas perfurações de faca e sinais de paulada no dia 13 de julho de 2018.

A Polícia trabalha na identificação das pessoas que torturaram até a morte o comerciante, que possivelmente estava com grande volume em dinheiro. O caso ainda segue sem maiores informações e o fato do recolhimento dos materiais genéticos e impressões digitais são um grande passo para chegar aos criminosos.

Relembre o caso

Evanildo Luis Pagliuso, 53 anos, mais conhecido como “Alemão”, foi morto dentro da própria casa numa sexta-feira, dia 13 de julho, quando estava se preparando para realizar compras no Paraguai. Ele recebeu uma paulada na cabeça quando saia do banheiro e foi perfurado mais de 30 vezes por um objeto pontiagudo, possivelmente de uma faca.

Após o assassinato, o corpo foi colocado em cima da cama e os bandidos atearam fogo em outro cômodo da casa com objetivo de incendiar totalmente o local e dificultar o colhimento de provas. Além da morte de Alemão, a camionete S10 usada pela vitima foi retirada do local e levada a um canavial próximo a antiga Fazenda dos ingleses e também incendiada. O crime chocou moradores de Fernandópolis.