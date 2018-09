Produção publica comunicado sobre estado de saúde de Gusttavo Lima

Cantor teve um mal estar

No último sábado (8), Gusttavo Lima passou mal durante um show que apresentava em Belo Horizonte, Minas Gerais. O cantor chegou a ser levado para o hospital para cuidar de sua aúde.

Na manhã de segunda-feira (10), a produção do cantor divulgou um comunicado explicando o ocorrido e falando de seu estado de saúde.

“A Balada Eventos, escritório do cantor Gusttavo Lima, esclarece que o mal estar sofrido pelo artista foi provocado unicamente devido a uma intoxicação alimentar. Portanto, qualquer outra informação que aponte outra causa é inverídica. Gusttavo Lima foi examinado, medicado e passa bem. O cantor ficou em observação desde a noite de ontem, sábado (08/09), em um hospital na cidade e Belo Horizonte e teve alta pela manhã deste domingo (09/09). No momento, ele está em Goiânia (GO) e permanece em repouso por orientação médica”.