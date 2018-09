Senac abre inscrições para curso rápido de fotografia

Em um mundo com muitos apelos visuais e tomado pela tecnologia, é cada vez mais comum as pessoas tirarem fotos de praticamente tudo o que vê e de boa parte das próprias experiências. Quem possui esse hábito pode gostar da ideia de tornar o hobbie uma fonte de renda. E um caminho para essa realização é aprender mais sobre o assunto no curso de curta duração Formação Básica em Fotografia do Senac Votuporanga. As inscrições já estão abertas.

As aulas ensinam técnicas e manuseio do equipamento fotográfico, além de estimularem a formação de senso crítico no momento de produzir as fotos, para atingir a qualidade das imagens. Para fazer a capacitação, é necessário máquina semiprofissional ou profissional. Mais informações podem ser obtidas no Portal Senac www.sp.senac.br/votuporanga.

Serviço:

Formação Básica em Fotografia

Data: 19 de setembro a 10 de novembro de 2018

Horário: segundas e quartas-feiras, das 19 horas às 21h30 e aos sábados das 9 às 12 horas

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/votuporanga