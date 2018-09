Bastidores

A. C. Camargo –

Quando Votuporanga foi incluída no rol de municípios com potencial turístico, nós escrevemos aqui que, sem dispor de atrativos naturais como outras cidades da região, o filão a ser explorado seria o turismo de eventos. E é o que está acontecendo e de maneira muito positiva. O carnaval do OBA, indiscutivelmente, é o carro chefe de atrações que trazem à cidade turistas dos mais variados pontos do país, com decidido reflexo na economia local. E não é só isso.

Tem mais

Neste último final de semana dois acontecimentos marcaram a cidade com destaque suficiente para atrair visitantes. O FLIV – Festival Literário de Votuporanga inclui-se no calendário estadual como um dos mais importantes eventos culturais garantidos em termos de sucesso pela participação de nomes de destaque, seja da música, da poesia, da literatura, divulgando e conquistando adeptos da difusão cultural em nosso meio. É digno de orgulho.

No alto

Em outro campo de atividade, o festival de aeromodelismo promovido pela AVA – Associação Votuporanguense de Aeromodelismo insere a cidade no plano nacional e, por que não, internacional, com a participação de praticantes dessa modalidade esportiva vindos de locais distantes e, para maior satisfação dos organizadores, com um campeão mundial, o americano Jase Dusia, que veio diretamente de Michigan para se tornar a maior atração da festa.

A propósito

Aproveitando o gancho proporcionado por esses dois acontecimentos máster na cidade, abrimos espaço para chamar atenção para a necessidade de se voltar atenção para as festividades de fim de ano. Em 2017 a decoração natalina na cidade praticamente inexistiu.

Festa de todos

Nem o poder público, nem comerciantes ou pessoas se sentiram atraídas para dar à cidade o clima festivo tão necessário quanto indispensável. É preciso que neste ano se desperte para a importância de se investir na decoração e à administração pública cabe a tarefa do incentivo, que deve envolver todos os segmentos locais. Se todos responderem positivamente, Votuporanga terá mais uma atração para visitantes. Vamos nos debruçar sobre esse desafio.

Coisa & Tal

Sabe aquela do samba de uma nota só? Aconteceu no domingo no clássico paulista onde só o Palmeiras jogou bola diante de um Corinthians apático, sem iniciativa. Se bem que o Verdão também deixou a desejar, dominando, mas sem oferecer grandes perigos a Cássio, a não ser uma bola na trave. O São Paulo venceu e o Santos idem. O Votuporanguense voltou a decepcionar sua torcida, perdendo em casa neste sábado que passou. O que é que acontece? Pergunta para ser respondida nos próximos jogos.