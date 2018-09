CENSURA: Museu da Diversidade Sexual foi proibido no FLIV

Na mostra cancelada, estava inserido além trabalho de pesquisa da fotógrafa Camila Fontenele de Miranda, intitulada: ‘Todos Podem Ser Frida’; como um bate papo com supervisor de Educativo do Museu da Diversidade Sexual, Jefferson de Arruda Mateus

Danilo Liévana de Camargo –

Vereadores, pastores evangélicos e um blog nomeado de “Direita Votuporanga” motivaram o prefeito João Dado a cancelar a exposição Museu da Diversidade Sexual que já se encontrava em Votuporanga para montagem da exposição ‘Todos Podem Ser Fridas’. A mostra foi enviada de volta para São Paulo com todo o acervo que ficaria no Centro Cultural.

Uma das criadoras do Fliv e atual gestora do evento, Cibeli Oliveira lamentou o ocorrido e disse em sua pagina do Facebook: “Que vivemos tempos difíceis de intolerância já sabemos, mas lidar com censura cara a cara gera uma sensação de tristeza indescritível. Essa não é a primeira vez que o Fliv sofre censura. Em 2017, no show de abertura com As Bahias e a cozinha mineira toda a divulgação foi claramente boicotada. Posicionar-se nesse momento se faz necessário. Acredito no diálogo, no bom senso, assim como acredito que essa atitude não pode passar em silêncio. Precisamos falar sobre isso!”

Sobre o Museu da Diversidade Sexual

Parte do acervo que foi enviada de volta para São Paulo, faz parte do espaço, que se encontra instalado na Rua do Arouche, 24 – Praça da República – em São Paulo. O Museu, que tem como tema central a valorização da diversidade sexual no Brasil, por meio de ações de pesquisa, salvaguarda e comunicação do patrimônio material e imaterial da população LGBT – do ativismo político ao legado sociocultural, além de promover exposições temporárias de artes visuais sobre o tema.

Repercussão

O vereador Emerson Pereira se manifestou: “Achei um absurdo o cancelamento da exposição “Todos Somos Frida”, no meu ponto de vista, só tenho a deixar minhas condolências. Que país queremos para o futuro?! Onde não conseguimos mudar nem mesmo a cidade onde moramos! Me desculpe, mas esta exposição não é induzida a transformações de opção sexuais de ninguém, e sim valorização da Arte Cultural. o Fliv é para todas idades e outra, existe um museu permanente em São Paulo, creio que se não fosse cultura livre, não estaria incluso em vários outros festivais literários. O único motivo de tudo isso, é que a exposição não era nenhuma ideologia de gênero e sim uma exposição cultural , com livre acesso a todos.”

Já a leitora M. C. S., disse: “Como podem fazer isto com uma simples cultura, onde todos têm os mesmos direitos de igualdades Culturais. A meu ver está ação foi uma atitude sem pensar nas inúmeras tragédias homofóbicas que acontecem todos os dias em nossa cidade e país. Triste realidade”.

Por outro lado: “Antigamente o Fliv era voltado pra Cultura, agora está voltado pra Pornografia!? Vamos lá gente, noticiar o conteúdo cultural da amostra ao invés de dar ênfase em coisas desse tipo”.

Sobre a mostra “Todos podem ser Frida”

Idealizada pela fotógrafa Camila Fontenele de Miranda e trazida a Votuporanga pelo Museu da Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Cultura, a mostra “Todos podem ser Frida” se inspira na obra da pintora mexicana Frida Kahlo e ficaria exposta no Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”. A abertura da exposição estava marcada para este sábado (8/9), às 14h. No mesmo dia, o supervisor de Educativo do Museu da Diversidade Sexual, Jefferson de Arruda Mateus, participaria de um bate-papo com o público a respeito da instituição, o encontro estava marcado para as 19h30, na sala Cinema Cultural.

Sobre fotógrafa Camila Fontenele de Miranda

Hoje, com 27 anos, por meio do desenvolvimento do projeto ‘Todos Podem Ser Frida’, seu primeiro trabalho autoral, teve a chance de percorrer quatro estados do Brasil (SP, RJ, MG e ES) e internacionalmente em Caserta (Itália), Londres (Inglaterra) e Léon (México). Entre intervenções e exposições do projeto, ela conta que fotografou cerca de 6 mil pessoas. “Fui citada e entrevistada pelos jornais/portais: El País México, Wish Magazine, Quartz, Fubiz, Bored Panda, Huffpost Art & Culture, e etc. Em maio de 2013, eu recebi da ABART o Mérito Artístico Cultural no grau de artista fotográfica pela produção do ‘Todos Podem Ser Frida’. Em agosto de 2016 ganhei, na categoria fotografia, o Prêmio Flávio Gagliardi Artes Visuais pela obra ‘Me escreva, pai’, promovido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Sorocaba/SP. Ainda em 2016, recebi um reconhecimento no âmbito de ganhadora do concurso de fotografia “Diversidad Sexual” proposto pelo coletivo ProvocArte e a Universidad de Guanajuato Campus León, no México. Em 2017, novamente pelo Prêmio Flávio Gagliardi Artes Visuais, ganhei na categoria fotografia pela obra ’20 poucos anos e o mar’. Sou integrante da iniciativa YVY Mulheres da Imagem e representante do grupo regional em Sorocaba. Tenho obras no acervo do MACS – Museu de arte contemporânea de Sorocaba, no Museu da Diversidade Sexual e na Unusual Art Gallery. Sou uma mulher que encontra força na lapidação da própria sensibilidade, é quando eu abro a porta do meu coração para o mundo que as respostas chegam! ”, explica a artista.

Parte do acervo da fotógrafa Camila Fontenele de Miranda

Rede Parapanã realiza protesto no Fliv

Umas das integrantes da Rede Parapanã, Angelita Toledo, disse ontem ao Diário que seu grupo ficou muito feliz quando soube que iria acontecer a exposição em Votuporanga. “Já tínhamos pleno conhecimento que era uma exposição com fotos de pessoas comuns vestidas de Fridas, com flores no cabelo, com xales, cos as roupas que ela costumava usar. A mostra traria fotos com casais héteros, homossexuais, crianças com tiaras, famílias; a exposição seria dessa forma. Mas no sábado pela manhã ficamos sabendo que ela tinha sido cancelada. Pra nós foi um ‘soco no estomago’. Como assim foi cancelada? Ficamos sabendo que vereadores viram numa página intitulada Direita Votuporanga, que estava reclamando dessa mostra, sendo que ela aconteceria no 3º andar no Museu, não ia ser todo mundo passando e vendo; só iria lá pra ver quem quisesse e também existia uma classificação etária”, disse Angelita.

“No sábado à tarde, nós mulheres da Rede Panapanã decidimos nos articular com os meninos de uma Ong local que luta pela causa LGBT e também conversamos com o pessoal do Conselho Municipal de Cultura de Votuporanga, sendo que este órgão não foi consultado sobre o cancelamento. O prefeito e os vereadores simplesmente cancelaram a mostra sem consultar ninguém do Conselho ou mesmo a população. Nem mesmo para explicar o dinheiro que foi gasto para trazer todo esse pessoal e depois ainda ter que pagar a volta. Foi contratado o acervo e não foi utilizado, dinheiro público que foi gasto, perdido”, indaga Angelita.

“Diante deste fato articulamos vários grupos e aí tivemos a ideia de realizar fotos semelhantes a que seriam vistas na exposição fotográfica. Aí levamos tiaras, xales, roupas semelhantes as que a Frida usava e batemos fotos. A gente acredita que cerca de 300 pessoas passaram pelo local e encenaram fotos com a gente nas lentes dos profissionais: Mariana Rocha, Ester Alkimin e Lucas Gato. As fotos conforme iam sendo feitas eu ia publicando na Internet como ‘#semcensura’ e o alcance foi magnifico, quase 6 mil pessoas alcançadas. Muita gente foi chegando na hora e aí conseguimos bater fotos de muitas famílias, casais, amigos, dos bombeiros, que explicamos o que estava acontecendo e o pessoal entendeu a causa,” disse Angelita.

“Tentamos fazer um protesto de uma forma bem pacífica, reproduzimos as fotos semelhantes as da mostra; e agora acredito que dá até pra fazer outra exposição. Ficamos nas árvores dos corações que tem ali no Fliv, numa manifestação cheia de amizade, respeito e muito amor. Eu acho que assim a gente vai combater essa censura horrorosa que foi colocada em prática aqui no Fliv 2018”, finaliza.

Famílias, jovens e crianças aderiram ao protesto e se fotografaram como Frida

NOTA OFICIAL da Prefeitura:

Prefeitura esclarece sobre Mostra prevista para o FLIV

A exposição “Todos Podem ser Frida” estava prevista para ser montada no Festival Literário de Votuporanga – FLIV, no sábado (8/9), no Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, entrada principal para o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, a partir da Avenida Francisco Ramalho de Mendonça.

Após a divulgação da programação constando a Mostra, sem classificação indicativa, o Prefeito João Dado recebeu inúmeros pedidos de pessoas da comunidade questionando sobre o objetivo da exposição durante o FLIV e sobre o local e momento em que seria montada.

Famílias, líderes religiosos e vereadores solicitaram que as imagens não fossem exibidas durante o evento. Os pedidos consideraram que o FLIV tem as crianças como público alvo e majoritário e que o Museu é um espaço aberto e entrada principal delas ao evento – a partir de uma das avenidas do Parque da Cultura. Esse livre e direto acesso não permitiria o prévio conhecimento e direito de escolha dos visitantes quanto ao “recebimento” do conteúdo, comprometendo, por fim, as interpretações artísticas de parte do público. Dessa forma, a montagem da exposição foi reavaliada.

A exposição “Todos Podem ser Frida”, assim como a palestra sobre Diversidade com Gleidys Salvanha (prevista para o próximo sábado 15/9), já estão sendo reagendadas, com previsão para dezembro no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A data específica deve ser fechada ainda nesta segunda-feira e divulgada pela Prefeitura para todo o público interessado.

A Prefeitura já apoiou e sediou em seus espaços, por diversas vezes, eventos voltados à educação sexual e diversidade, a exemplo dos Encontros de Diversidade realizados nos anos de 2017 e 2018, com parceria da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. O mais recente foi promovido no último final de semana do mês de julho (27 a 29), com programação voltada ao público LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e pessoas Intersex) e aos simpatizantes. Entre os temas abordados, estava “Identidade de Gênero e Orientação Sexual”, com palestrante especialista no assunto. A Semana da Diversidade encerrou-se com um grande encontro na Concha Acústica que reuniu centenas de pessoas. Em junho do ano passado, a Prefeitura também realizou o 2.º Seminário LGBT, que teve como tema “Os desafios e avanços das políticas públicas voltadas à causa LGBT”. Todos estes eventos tiveram seus conteúdos previamente divulgados pela mídia e seus materiais de comunicação traziam, inclusive, a logomarca da Prefeitura como apoiadora.