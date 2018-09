Ciclismo vence em Paranaíba e Araçatuba

Liniker Vilches e Marcos Albieri, ciclistas da equipe SEL/Unifev, foram os vencedores da Corrida da Independência e do Treinão dos Amigos do Noroeste Paulista

Para a equipe de ciclismo de Votuporanga, feriado não é descanso, é dia de corrida. Na última sexta-feira (7/9), feriado da Independência, os ciclistas desembarcaram em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, para a 26ª edição da Corrida Ciclística da Independência, disputando o pódio contra os mais bem ranqueados times do interior de São Paulo e MS.

Após beliscar o pódio nos anos anteriores, mas sem nunca atingir o ponto mais alto, desta vez a história foi completamente diferente. Num grande trabalho de equipe, que combinou estratégia e alta performance técnica, na modalidade Speed, a mais disputada de todas, deu Votuporanga no primeiro lugar, com Liniker Padoan Godoy Vilches, cruzando a linha de chegada bem à frente de seus adversários da categoria ELITE.

Ainda no primeiro pelotão, quinto lugar para Marcos Albieri Maior, sétima posição para Pablo DArc Soares do Carmo e 10ª colocação com Vinicius Moretti Montoro. No trabalho em equipe, participação especial de Rodrigo Caetano da Silva Junior, Gustavo Batista Zerlote, Marcelo Henrique Beraldi e Cesar Henrique Silva de Jesus. Já na modalidade MTB, o ciclista Jorge Gomes da Silva foi o destaque e ficou com o título na categoria Master, enquanto Willian Aparecido da Cunha Clementino foi vice-campeão da categoria Sub-30.

Araçatuba

Em busca de aprimoramento técnico e ritmo de competição, os ciclistas Vinicius Moretti Montoro e Marcos Albieri Maior foram até Araçatuba no último domingo (9/9) e participaram do 1º Treinão de Ciclismo dos Amigos da Região Noroeste Paulista. Era treino, mas também valia troféu para quem vencesse a prova e, mais uma vez, Votuporanga se fez representar no primeiro lugar do pódio, com Marcos Albieri Maior, da equipe SEL/Unifev.