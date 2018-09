Criança encontra revistas de conteúdo adulto em gelacoteca do Parque da Cultura

Revistas em quadrinhos com conteúdo pornográficos foram encontradas por uma criança numa gelacoteca no Parque da Cultura neste final de semana. A mãe da criança inconformada partiu para as redes sociais para denunciar o fato. Para tanto, ela acionou um vereador para aferir.

O incidente, nada tem a ver com Fliv, apesar de ter acontecido no mesmo local. Ocorre que as geladeiras para trocas de revistas funcionam o ano inteiro e alguém colocou as revistas nelas, talvez com a intenção de achar quem goste daquele conteúdo ou por maldade mesmo.

A prefeitura se manifestou

Sobre a Gelacoteca, onde supostamente foram encontrados livros com conteúdo adulto, a Prefeitura esclarece que este é um espaço aberto em que a própria comunidade pode depositar os materiais e, por isso, não foi possível identificar quem fez ou se realmente aconteceu a doação. Dessa forma, avisos serão colocados nas geladeiras, ainda nesta segunda-feira (10/9), solicitando a colaboração da comunidade para que materiais com conteúdo sexual não sejam depositados nas Gelacotecas. Caso isso aconteça, a Prefeitura está à disposição para fiscalizar e corrigir pelo (17) 3405-9700.