Equipe Master do vôlei feminino luta por vaga na final da Liga Regional

Disputa da semifinal na Série Prata será no domingo contra a forte equipe de Ibirá; equipe A já garantiu vaga na final contra o time principal de Rio Preto

A equipe B da Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev, formada pelas atletas Master 35+, duelam no próximo domingo (16/9), às 10h, contra a forte equipe de Ibirá pela semifinal da Série Prata da Liga Desportiva Regional (LDR).

A equipe, dirigida pelo técnico Marcinho Fukuiama, vem intensificando os treinamentos para tentar alcançar a vaga para mais uma decisão deste forte torneio regional. No outro duelo da série, jogarão as equipes das cidades de Catanduva e José Bonifácio, também almejando uma vaga na grande decisão, em jogos de cinco sets.

No início do mês, a equipe A da Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev derrotou o time do Mamutes/Rio Preto, por 3 sets a 0, com parciais de 27×25, 25×17 e 25×12, em 1 hora e 10 minutos de partida.

“A equipe A enfrentará na decisão o time principal de Rio Preto que foi vice-campeão na última edição dos Jogos Regionais realizados em julho em Votuporanga. E a equipe B chegará à semifinal contra Ibirá determinada a garantir vaga na final”, explicou o técnico.