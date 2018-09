Falece aos 85 anos Darci Rodrigues Simões

Faleceu neste domingo às 8h, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, aos 85 anos, o Sr. Darci Rodrigues Simões. Ele deixa a esposa Neusa Terencio Simões e os filhos: Darci Rodrigues Simões Júnior, Henrique César Rodrigues Simões e Telma Cristina Rodrigues Simões de Carvalho, além de 9 netos e 4 bisnetos.

Darci Rodrigues Simões foi comerciante atuante em Votuporanga, tendo iniciado seus negócios com uma oficina na rua Tibagi. No Distrito de Simonsen montou a Indústria de Móveis Charm, empresa que dirigiu por 43 anos. Mas tarde construiu a Padaria Ki-Pão na esquina da Tibagi e Pernambuco. Há 10 anos resolveu se aposentar e foi morar no seu rancho em Cardoso, onde fazia o que mais gostava, de pescar.

Católico praticante, enquanto residiu em Votuporanga era a Igreja São Bento que frequentava, já em Cardoso atualmente ia a Igreja Matriz daquela cidade.

O seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e foi sepultado neste domingo, às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga com grande acompanhamento.