Flamengo pretende denunciar Corinthians se Fagner jogar na semifinal

Rubro-Negro entende que o lateral-direito não poderia jogar porque foi cortado dos amistosos da seleção brasileira; clube paulista e CBF não enxergam problemas

De volta aos treinos no Corinthians após se recuperar de lesão na coxa esquerda, o lateral-direito Fagner está à disposição de Jair Ventura para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a presença do lateral em campo pode gerar uma briga jurídica. O Rubro-Negro pretende denunciar o time paulista, caso o jogador esteja em campo no Maracanã. A informação foi passada por uma pessoa ligada ao clube.

Convocado para os amistosos do Brasil contra Estados Unidos e El Salvador, Fagner foi desconvocado devido à lesão. A escalação do lateral nesta quarta seria considerada irregular, caso ele houvesse se recusado a jogar pela Seleção, e não liberado após ser diagnosticado com um problema médico.

O artigo 5, do capítulo sobre Restrições em Jogos, do Regulamento de Status e Transferências da Fifa prevê que o atleta não está “habilitado a atuar” pelo período de cinco dias após o último compromisso de sua seleção no período, em casos de recusa. No entanto, o Flamengo trabalha com a hipótese de que há problemas na escalação de Fagner.

De acordo com Eduardo Carlezzo, advogado especialista em direito internacional, o Rubro-Negro teria que denunciar a possível escalação irregular para a Comissão Disciplinar da Fifa. Segundo ele, se o clube tentar recorrer aos tribunais brasileiros, provavelmente o STJD vai dizer que não tem competência para isso.

“Esse assunto recai exclusivamente na competência da Comissão Disciplinar da Fifa. O Corinthians estaria descumprindo um regulamento da Fifa. Portanto, o protocolo é fazer uma denúncia à Comissão Disciplinar da Fifa. Caso a denúncia seja feita ao STJD, dificilmente o órgão no Brasil se dirá competente para analisar a questão” afirmou Carlezzo.

Porém, o que consta na Fifa vale somente para jogadores que se recusaram a jogar por suas seleções. Só que no caso da lesão de Fagner isso não se aplica.

O advogado afirma ainda que a única linha possível para que o Rubro-Negro questione a possível escalação do lateral corintiano é tentar provar que a lesão de Fagner não era tão grave assim.

“O que o Flamengo pode alegar é que a lesão não era tão grave. Teria que fazer produção de prova mais técnica, prova médica, para mostrar que, na realidade, o laudo estava incompleto. Que realmente superestimou a lesão com finalidade de liberá-lo para jogar. Vai depender de o Flamengo produzir esse laudo. Mas é uma prova difícil de obter, visto que o Fagner é um jogador do Corinthians.”