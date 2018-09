Mascote da Saev Ambiental faz a festa com as crianças no FLIV

A partir desta segunda-feira (10/9), o Saevinho, mascote da Saev Ambiental, participa do Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018, interagindo com o público e distribuindo a revista do mascote. O material foi criado pelo pedagogo Leandro Ferreira de Oliveira e apresenta história em quadrinhos, atividades para colorir, informações sobre meio ambiente, charadas e curiosidades sobre o Festival.

“A Saev Ambiental tem uma grande preocupação com a educação ambiental. Vimos no FLIV a oportunidade de levar a mensagem sobre preservação ambiental e incentivar a leitura como ferramenta de transformação”, afirma o pedagogo Leandro.

Além da revistinha, as crianças podem acessar o site do Saevinho e baixar o aplicativo Disque Saevinho disponibilizado gratuitamente para Android na loja virtual “Google Play”, podendo também ser acessado off-line. Com ele, as crianças aprendem de forma lúdica, utilizando uma metodologia que permite colocar o aluno no centro do processo de ensino/aprendizagem. No aplicativo é possível ligar para o Saevinho e aprender sobre meio ambiente, com dicas de economia de água, reciclagem, qualidade de vida e utilização racional dos recursos naturais.

O FLIV é realizado no Parque da Cultura e segue até o dia 16 de setembro, com grandes shows musicais, bate-papos com renomados escritores brasileiros, exposições, espetáculos teatrais, circenses e de dança, além de dezenas de sessões de contação de histórias, oficinas, workshops, exibições de filmes e atividades esportivas ao ar livre.