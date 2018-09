OBA já tem shows anunciados para 2019

De batidas eletrônicas à explosão de ritmos baianos. De atrações nacionais a internacionais. A 13ª edição do OBA Festival, carnaval da cidade de Votuporanga, enaltece a pluralidade musical propondo uma folia por vários estilos. Axé music, samba, funk, pagode, forró, sertanejo universitário e até o rock estarão bem representados no palco da festa que acontece, de 2 a 5 de março. São quatro dias do evento com centenas de pessoas de todas as regiões do Brasil e também do mundo.

Para 2019, os organizadores já divulgaram 16 atrações num eclético line-up. A ‘maratona’ de shows tem início no sábado, dia 2 de março, com: Jorge & Matheus, Steve Aoki, Batom na Cueca e Dennis DJ. No domingo, dia 3, é a vez de Jota Quest, Jerry Smith, Gusttavo Lima, Xand Avião e Léo Santana. Já na segunda-feira, dia 4, tem Monobloco, Cat Dealers, Bonde do Tigrão, Wesley Safadão e A Zorra. Na terça-feira, dia 5, já foi confirmada até agora uma dobradinha de apresentações: Tomate e a dupla Zé Neto & Cristiano.

A megaestrutura montada no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” conta com três opções de ambientes: Pista, Camarote OBA e Camarote Premium (Café de La Musique). Os três servem open bar, com valores de abadás que variaram até o momento de R$ 650 a R$ 1,5 mil.

De volta ao palco do Mundo OBA, o DJ Steve Aoki vai mostrar por que toca nas principais pistas do mundo e foi aclamado pela crítica na abertura do Tomorrowland 2018, maior festival de música eletrônica do mundo, na Bélgica. As estrelas nos comandos das pick-ups não param por aí. Do Rio de Janeiro para a Cidade das Brisas Suaves, os irmãos Lugui e Pedrão da Cat Dealers já receberam convites para produções com Vintage Culture, Gabriel e Alok. Já tocaram no Green Valley, Park.Art e Federal Music. Outra atração divulgada é um dos principais nomes do funk nacional na cena atual e dono de hits como “Malandramente”, “Perigosa”, “Malbec”, “Professor da Malandragem”, o Dennis DJ estará de volta ao OBA Festival.

Quem será estreante na edição 2019 é o cantor brasileiro Jerry Smith com os sucessos “Bumbum Granada”, “Na Onda do Beat”, “Pode se Soltar”, “Nossa Que Absurdo”, “Mulherão da Porra”, “Troféu do Ano”, “Como é que Faz?” e “Tribo das Danadas”. Outra confirmação para representar o funk será o Bonde do Tigrão. Com quase 20 anos de carreira, o grupo vai relembrar no OBA Festival 2019 os hits estourados no final da década de 1990 e tocar músicas do DVD “A Fera Voltou”. Eles viraram febre entre os brasileiros quando resolveram “passar cerol na mão” e “fizeram o baile todo”, ou melhor, o Brasil inteiro, reconhecer a força desse estilo musical. No set list sucessos como “Só as Cachorras” e “Atoladinha”.

O sertanejo, um dos principais estilos do Brasil, terá como representantes as duplas Jorge & Matheus, Zé Neto & Cristiano e Gusttavo Lima, um dos principais nomes do estilo universitário e embaixador da 63ª Festa do Peão de Barretos (SP).

Já o rock será bem representado pela banda Jota Quest, uma das maiores do rock nacional, que vai se apresentar pela primeira vez no OBA Festival. Além de rock, o grupo, liderado pelo vocalista Rogério Flausino, mescla disco, soul e baladas nas apresentações.

O axé music será destaque na folia de Votuporanga com show pela primeira vez do baiano Léo Santana, dono do hit “Rebolation”. O multiartista, que está fazendo sucesso com as canções “Santinha” e “10 Beijos de Rua”, confirmou em recente entrevista à imprensa uma parceria com Anitta. A dupla quer que a música seja a aposta do Carnaval 2019.

Vai ter também a animação da A Zorra e o carisma do cantor Tomate no OBA Festival 2019. E, claro, que não poderia faltar a tradicional e contagiante apresentação da banda Batom na Cueca, que arrastou uma multidão de foliões nas edições anteriores e é uma das marcas registradas do OBA. O forró estará bem representado na 13ª edição com a apresentação do cantor Xand Avião, ex-integrante da banda Aviões do Forró, que lançou recentemente nas plataformas digitais o single “Nota 10”. Wesley Safadão vai fazer um showzaço com os sucessos: “Camarote”, “Ar Condicionado no Quinze”, “Coração Machucado”, “Romance com Safadeza” e outros.

O line-up do OBA Festival 2019 vai contar com um dos blocos mais conhecidos do carnaval do Rio de Janeiro, o Monobloco que estará de volta a folia votuporanguense. Em 18 anos de estrada, a turma de músicos esbanja alegria por onde passa. O repertório agrada em cheio aos foliões com marchinhas, temas de escolas de samba e até rock, com a roupagem do grupo carioca. O bloco promete uma apresentação animada com cavaco, tamborim, chocalho e agogô com guitarra e baixo. Mais informações sobre a festa e vendas de convites pelo www.obafestival.com.br

SERVIÇO

OBA Festival 2019

Dias: 2 a 5 de março

Local: Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, Votuporanga (SP);

Valores do 2º lote: Pista R$ 690,00, Camarote OBA R$ 990,00 e camarote Premium (Café de La Musique) R$ 1.550,00;

Vendas online: www.obafestival.com.br e www.guicheweb.com.br/oba

PONTOS FÍSICOS

ANDRADINA/SP – Mix Store – Av. Bandeirantes, 1403 – Tel: (18) 98128-6997

ARAÇATUBA/SP – Zapith Esportes – Araçatuba Shopping – Av. Joaquim Pompeu de Toledo, 601 – Tel: (18) 3608-4421

CAMPO GRANDE/MS – New Old Clothes – Shopping Campo Grande – 2º piso – Tel: (67)3321-1502

FERNANDÓPOLIS/SP – Sr. Belo & D. Bella – Av. dos Arnaldos, 1645 – Tel: (17) 3462-4066

RIBEIRÃO PRETO/SP – Tim Eventos 01 – Av. Maria de Jesus Combeixa, 600 – sala 314 – Tel: (16) 3941-1000

RIO VERDE/GO – Le Pingue – Rua Rui Barbosa, 942 – Tel: (64) 3622-0926

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – Oticas Diniz Shopping Iguatemi – OBA

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5000

SÃO PAULO/SP – Luz Câmera Burguer – Rua Caravelas, 339 – Tel: (11) 3564-5410

UBERABA/MG – Mens Camisaria – Shopping Uberaba – loja 168 – Tel:(34) 3336-5442

VOTUPORANGA/SP – Loja Guiche Web – Av. Vale do Sol, 5236 – Tel: (17)3421-1479 e Oba Store – Av. Antonio Frederico, 2184 – Tel: (17) 3046-8842