OBJETIVA – Tempos difíceis: precisamos falar sobre isso

Por Mariana Rocha-

Sabe a palavra AMOR?

Pois bem, não dá pra confundí-la com obscenidade, nudez e sexo explícito! Não cabe aqui a intolerância, nem em sua mais sublime forma prática.

Sabe a palavra JULGAMENTO?

Então! Cada qual sabendo viver em seu mais pleno convívio, seja ele animal, cultural, racial e não obstante, humano – seguindo o preceito básico de educação e respeito – não barrando a liberdade de vida do outro – Não seria divino e justo?

“Qual o poder meros mortais detêm para coibir o sentimento e sede de conhecimento do outro? Até onde sabemos, o estado é LAICO e nem todos pensam iguais!”

OBJETIVAMENTE:

Para o conhecimento dos leitores, nesta 8ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), concebido como tema geral a “DIVERSIDADE” – parte de sua programação vem sendo censurada de forma retrógrada, abusiva e por falta de maior conhecimento (ditada pela crença e forma de pensamento individualista de alguns), interditando o livre acesso aos cidadãos de bem (leia-se TODOS) e seus filhos, além de incitar o preconceito e errôneas interpretações acerca da temática e de sua programação muito bem pensada e planejada, desde a última edição.

Para a existência do FLIV (todo viabilizado com verba pública), sempre foram dispostos humanos trabalhadores e cabeças pensantes, desde aqui à âmbito nacional, para a execução ímpar de entretenimento e cultura aos mesmos reclamantes e demais público.

À CENSURA DA MOSTRA:

Sabe-se que o LIVRE ACESSO, ditado pela classificação indicativa da exposição “Todos podem ser Frida”, esta concebida de forma privada e disseminada pelo Museu Nacional da Diversidade Sexual, requeriría de uma condução adulta até o piso superior do Centro de Cultura para o acesso OPCIONAL – o mesmo não tem, necessariamente, passagem direta à entrada principal e suas outras atrações, assim como afirmado em esclarecimento do caso.

ENTENDENDO MELHOR:

A mostra apresentaria as obras de cunho educacional ao conhecimento da mundialmente renomada artista mexicana Frida Kahlo (sua vida e obra), através de produções fotográficas em suas múltiplas expressões sociais e sentimentais, SEM cunho ofensivo, desrespeitoso e, muito menos doutrinador.

À Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), ao curador responsável Reynaldo Damazio – diretamente da coordenação do Museu Casa das Rosas de São Paulo, à secretária da Cultura e Turismo, Silvia Cuenca Stipp, à gestora cultural e idealizadora do evento, Cibeli Moretti e todos avessos à censura descabida:

Por favor, não se deixem levar ao desmérito e desmotivação pelas intempéries!

Sabemos que uma guerra não começa motivada pelo AMOR ao próximo.

Aos demais: Ódio, apatia, discriminação, preconceito, truculência, julgamento, desrespeito, hipocrisia… Vamos tentar trabalhar e tirar isso do vocabulário, do espírito e da vida em busca da felicidade e do céu.

____

Abaixo, em repúdio à censura, parte da intervenção fotográfica e poética “Mesmo soFRIDA não me KAHLO”, promovida neste último sábado (08) de forma independente pelo coletivo de mulheres da Rede Panapanã e simpatizantes.

Fotos: Mariana Rocha / Lucas Gatto