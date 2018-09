Preço médio do diesel e da gasolina sobe nas bombas

Segundo pesquisa da agência, diesel teve alta de 3,4% e gasolina subiu 1,8% na semana passada

Os preços médios do diesel e da gasolina ao consumidor subiram na semana passada, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (10) pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP).

O preço do diesel terminou a semana passada com aumento de 3,4%. Foi a R$ 3,489, acima do observado no levantamento anterior (R$ 3,373). Já o preço da gasolina teve alta de 1,8% e subiu a de R$ 4,525, acima dos dos R$ 4,446 apurado na leitura passada.

No mesmo período, o preço médio do etanol aumentou 2,4%, de R$ 2,626 para R$ 2,690.

O valor representa uma média calculada pela ANP e, portanto, pode variar de acordo com a região.

Flexibilidade para preços

Desde quinta-feira, a Petrobras passou a adotar um mecanismo de proteção financeira (conhecido como hedge) que permitirá aumentar os intervalos de reajustes nos preços da gasolina nas refinarias em até 15 dias. O objetivo é dar mais flexibilidade à sua política de preços.

Nesta segunda-feira, a estatal sinalizou que pode fazer o mesmo com o diesel. A política de subsídios ao combustível tem vigora até o fim deste ano.

“A gente vai olhar principalmente o que está acontecendo em relação a essa experiência na gasolina e eventualmente poderia aplicar no diesel também… agora ainda é muito preliminar… é algo que a gente pode vir a fazer também para o diesel, mas até o momento sem nenhum tipo de decisão interna na companhia”, disse o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, durante evento em São Paulo.

A estatal vinha adotando, desde 3 de julho do ano passado, reajustes quase diários no valor dos combustíveis, com base sobretudo no mercado internacional e no câmbio.