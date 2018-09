Quarta-feira no FLIV tem programação voltada aos amantes dos esportes

Entre as atividades estão previstas aulas de ioga, slackline, dança, vôlei e apresentação de ballet aéreo

Além da programação cultural do Festival Literário de Votuporanga – FLIV, como a contação de histórias, oficinas, teatro, cinema, música e poesia, quem curte esportes também é bem-vindo e pode se divertir com as atrações que acontecerão nesta quarta-feira (12/09) no Parque da Cultura.

O início das atividades esportivas será às 16h, com o Ballet aéreo, da Roma Academia de Dança. Esse esporte é originalmente circense de acrobacia aérea executada em um longo tecido suspenso na maioria das vezes pela metade e com as duas pontas penduradas. O tecido acrobático é um tipo de performance na qual um ou mais artistas realizam acrobacias aéreas enquanto enrolados em um tecido.

Gianluca de Paula e João Vilella, às 16h30, acompanharão os mais aventureiros no Slackline, um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que permite ao praticante andar e fazer manobras por cima.

Tem programação também pra curte algo mais tranquilo e relaxante. Às 17h, Elisandra Santos, dará uma aula de Yoga, um conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas originárias da Índia. A palavra está associada com as práticas meditativas e costuma ser associado tipicamente com a hata-ioga e suas asanas (posturas) ou como uma forma de exercício.

Pra quem gosta de música, às 17h, na entrada do Centro Cultural Turístico, no piso 1, haverá a oficina percussão: jongo e oralidade, com Taissol Ziggy.

E se você gosta de areia ou vôlei, não pode perder a Clínica de Vôlei, com Emerson Luiz de Souza, na quadra de areia do Parque da Cultura.

Mas se você prefere a dança, às 17h30, no deck de madeira, Naomi, Will e Ticko B. Boy darão uma aula livre de danças urbanas. Em seguida, às 18h, no mesmo local, a academia Pró Saúde Clin realizará um aulão de zumba. E às 19h, Naomi, Will e Ticko B. Boy retornam para apresentar o projeto de dança interativa.