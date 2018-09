Votuporanguense busca reabilitação contra o Mirassol

É certo que o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o zagueiro Renato Justi, expulso diante do Novorizontino

Na terceira colocação do Grupo 1, o Votuporanguense tem um desfalque para o duelo desta quarta-feira, às 20 horas em Mirassol, no José Maria de Campos Maia, o Maião, contra o vice-líder Mirassol. O confronto é válido pela 11ª rodada da Copa Paulista. É certo que o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o zagueiro Renato Justi, expulso diante do Novorizontino.

Há duas alternativas para o setor. Uma é a entrada de Rodolfo, jovem que fez um belo Campeonato Paulista Sub 20. Outra é a improvisação do volante Alisson. Um dos destaques da equipe alvinegra, o meia Kennedy, de 18 anos, espera fazer um bom jogo e quer ajudar os companheiros em busca da reabilitação após o revés para o time de novo Horizonte no final de semana.

“Infelizmente, não fizemos um bom jogo contra o Novorizontino. Tem dia que as coisas não acontece como a gente espera, mas isso faz parte do passado. Estamos focado no Mirassol que é difícil ser batido dentro de seu reduto. No entanto, temos condições de sair com um bom resultado”, disse Kennedy.

ESCALAÇÃO E TRIO DE ARBITRAGEM

O provável time alvinegro é: Paulo Roberto; Sávio, Paulo Henrique, Rodolfo (Alisson) e Matheus Destro; Ricardinho, Léo Aquino, Léo Santos e Kennedy; Bruno Baio e Juninho.

Para conduzir o embate, o Departamento de Árbitros da Federação Paulista de Futebol escalou o seguinte trio de arbitragem: Danilo da Silva será auxiliado por Gilberto Aparecido Romachelli e Paulo Cesar Modesto.