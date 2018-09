Xuxa briga com fã de Padre Fábio de Melo no Instagram

Tudo começou por um vídeo de uma galinha levando os filhotes embaixo da asa

Eita! Na última sexta-feira (7), a apresentadora Xuxa Meneghel bateu boca com uma seguidora do Padre Fábio de Melo. Na publicação do religioso. uma galinha carregava os pintinhos embaixo de suas asas para proteger da chuva, Xuxa então, que é vegana, aproveitou a postagem para defender sua dieta.

“Na hora de comer frango, nuggets, deveriam lembrar dessa cena. Como podem dizer que esse bichinho não tem sentimentos? Isso não pode ser chamado de extinto (sic) [instinto]… ela quer proteger a sua cria como qualquer mãe… (GO VEGAN)”, disse.

“Oh, minha cara, vale te lembrar que, pra você que tem muuuuuito dinheiro no bolso, é fácil e cômodo escrever bonito, quero ver ter fome e não ter o que comer, ser vegano é escolha, e pobres assalariados não podem fazer escolhas, hoje tem franguinho de molho ou assado, amanhã é arroz e feijão, se comove ao ver crianças que choram de fome e pare de demagogia, faz viagens para paraísos surreais e acha que uma cena dessa em que é normal de uma mãe de verdade, acolher seus filhos nos braços, ser motivo de ficar dando sermão, hora, faça-me o favor, né?”, respondeu a seguidora à Xuxa.

Xuxa então, rebateu:

“Arroz e feijão é vegano, sua carnívora… Se informa… legumes são mais baratos do que carne. Meu pai… me dá sabedoria e calma pra aguentar tanta ignorância junta… mas vamos lá, não quero ser estúpida, burra como você… então vamos ler, tá?”