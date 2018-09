Bruno Peres fica no Reffis e diminui chances de jogar contra o Santos

Internamente, clube considera improvável a volta do lateral: Nenê volta a treinar após procedimento no dente

O São Paulo teve novidades no treino da manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Ausente na atividade de terça para fazer um procedimento no dente, Nenê trabalhou normalmente e está confirmado para o clássico com o Santos, domingo, na Vila Belmiro.

Por outro lado, Bruno Peres ficou novamente no Reffis e diminuiu muito as chances de jogar o San-São. Internamente, o clube considera improvável a volta do lateral, em recuperação de um estiramento no adutor direito. Sem ele, Diego Aguirre poderia usar Araruna (recuperado de tendinite no calcâneo esquerdo) ou improvisar Hudson no setor, com Liziero pelo meio. Régis está suspenso.

Everton, recuperado de estiramento na coxa esquerda, também treinou normalmente. O mesmo vale para Gonzalo Carneiro, que lidava com dores musculares.

Luan voltou ao Tricolor depois de defender a seleção sub-20 (ele apenas correu no gramado). Arboleda, por sua vez, tem retorno previsto da seleção do Equador para esta quinta-feira. Reinaldo está liberado após cumprir suspensão.

Rodrigo Caio é outra novidade para Aguirre. O zagueiro está recuperado de um trauma no joelho direito, sofrido em um jogo-treino, e volta a ser opção.

Com 49 pontos, o São Paulo é o vice-líder do Brasileirão, atrás do Internacional pela diferença no saldo de gols (18 a 17).