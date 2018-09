CÂMARA: Cancelamento de exposição no Fliv causa revolta em sessão

Exposição “Todos Podem Ser Frida” foi adiada após prefeitura receber pedidos da população para que imagens não fossem exibidas;

Mariana Biork

A última Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga foi marcada por tumulto, protestos e pela a presença da Policia Militar. Manifestantes contrários a proibição da exposição “Todos Podem Ser Frida”, prevista para abrir no último sábado (8) no Festival Literário de Votuporanga (FLIV), participaram em massa da sessão, para demonstrar seu repúdio à decisão da Prefeitura de Votuporanga.

A vereadora Edinalva Azevedo se pronunciou sobre o ocorrido, dizendo-se a favor da proibição da exposição no evento, por se tratar de um conteúdo que não deva ser visto por crianças. “O Fliv é um evento que deve ser lembrado pela sua grandeza e pela riqueza cultural, porém devemos ter moderação. Este tipo de evento deve ser marcado e realizado em local fechado e devidamente sinalizado quanto a sua faixa etária.”

A fala da vereadora chegou a ser interrompida pelos manifestantes e a Sessão precisou ser adiada por alguns minutos, até que a ordem fosse reestabelecida. A Policia Militar também foi chamada no local, para garantir a segurança dos presente.

O vereador Marcelo Coienca também se manifestou sobre o caso, dizendo que muitas pessoas procuraram o legislativo para que ele entrasse em contato com o administrativo e intermediasse sobre a questão. “O FLIV é um dos maiores eventos de Votuporanga. A opção sexual das pessoas não devem ser propaganda para os outros, inclusive para nossas crianças. Ai você tem que ler nas redes sociais que ‘quem não quer que seus filhos vejam, não os levem’, opa, mas o evento é aberto. Tudo tem seu limite”.

Já o vereador Leonardo Brigagão, que não estava presente na última sessão, enviou um comunicado nesta terça-feira, alegando não ter feito nenhum pedido, junto a outros vereadores, para o cancelamento da mostra “Todos Podem Ser Fridas”. Segundo ele, a informação estaria sendo espalhada indevidamente. “Eu não concordei com o fato de ser classificação livre e propus que tivesse uma faixa etária para o acesso ao evento, o que é a minha opinião. Estarei judicializando qualquer pessoa que envolver meu nome dizendo que sou um dos mentores por prejudicar o evento.”

A exposição foi cancelada após a divulgação da programação do Festival Literários constando “Todos Podem Ser Frida” sem a classificação indicativa. Em nota publicada na página da Secretaria de Cultura e Turismo, a prefeitura de Votuporanga informou que o prefeito, João Dado, recebeu “inúmeros pedidos de pessoas da comunidade questionando sobre o objetivo da exposição durante o Fliv e sobre o local e momento em que seria montada”.

De acordo com a nota “famílias, líderes religiosos e vereadores solicitaram que as imagens não fossem exibidas durante o evento”. Ainda segundo a prefeitura, a exposição estaria num local de livre acesso, e o evento teria crianças como público majoritário.

No sábado, após o cancelamento, cerca de 30 pessoas protestaram contra a decisão do prefeito de retirar a mostra da programação. De forma independente, o coletivo de mulheres Rede Panapanã e simpatizantes, promoveram a intervenção fotográfica “Mesmo soFRIDA não me KAHLO”, como forma de repúdio.

A exposição “Todos Podem ser Frida”, assim como a palestra sobre Diversidade com Gleidys Salvanha (prevista para o próximo sábado 15/9), já estão sendo reagendadas, com previsão para dezembro no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

A mostra idealizada pela fotógrafa Camila Fontenele é composta por retratos de pessoas caracterizadas como a artista plástica Frida Kahlo. Além disso, permite ao público que se fantasie com adereços representativos da mexicana. A exposição faz parte do Museu da Diversidade, projeto criado pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Em seu Facebook, o Museu publicou uma nota lamentando a decisão da prefeitura de Votuporanga.

NOTA NA ÍNTEGRA DO MUSEU DA DIVERSIDADE

O Museu da Diversidade Sexual, equipamento da Secretaria de Estado da Cultura, vem a público, com pesar, informar que a exposição “Todos Podem ser Frida” da fotógrafa Camila Fontenele, que faria parte da programação do FLIV (Festival Literário de Votuporanga) não teve sua abertura autorizada pela prefeitura da cidade.

“Todos Podem ser Frida” é uma exposição lúdica e participativa, onde os visitantes têm a possibilidade de se caracterizarem com adereços representativos da artista mexicana, que se transformou em símbolo dos direitos humanos, principalmente na luta pela equidade entre mulheres e homens. A multiplicidade de imagens que compõem a exposição a partir das fotografias tiradas do público é uma celebração da diversidade humana, incluindo a visibilidade de pessoas com deficiência, diferentes raças e etnias, gêneros e identidades, com a intenção de incentivar uma cultura de paz e respeito pelas diferenças.

Felizmente, vivemos na era democrática e quem quiser ver “Todos Podem ser Frida”, de forma virtual, pode conferir o Facebook do Museu da Diversidade e a página oficial do projeto.