Caratê fica em 4º lugar no Brasileiro Semi-Contato

Composta por 10 atletas na delegação, equipe da SEL/Unifev representou o Estado na competição, que reuniu os melhores caratecas do país, na cidade goiana de Abadiânia

A equipe de caratê da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev, sob o comando do sansei Adebaur Borges, acaba de voltar das disputas do XXII Campeonato Brasileiro de Caratê Semi-Contato, organizado pela Confederação Brasileira CBKSC, onde representou o Estado de São Paulo. Votuporanga fechou a competição, sediada em Abadiânia, em Goiás, ficando em 4º lugar na classificação geral.

A delegação local foi composta por 10 atletas, com destaque para a pontuação obtida por 5 caratecas, que conquistaram 14 medalhas, das quais 7 de ouro. Com mais de 20 anos de tradição, o evento é um dos mais importantes do calendário nacional, visto que a CBKSC dá maior importância a integração e confraternização possíveis.

Os destaques votuporanguenses foram o Mestre Adebaur Borges, com 02 ouros e 01 Bronze, o Sensei André Luis Silva, com 02 ouros e 01 Prata, Wilson Benini, com 02 ouros e 01 Bronze, além de Arthur Guzzo, que ficou com uma medalha de ouro e 02 de Prata, e Ademir Baleeiro, com duas medalhas, uma de Prata e outra de Bronze.