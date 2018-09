CAV contrata meia que estava disputando a Série B

Trata-se do meia Dudu, de 21 anos, que estava defendendo o Vila Nova-GO nessa temporada

O prazo de inscrições de atletas para a próxima fase da Copa Paulista termina na próxima terça-feira (18) e por isso os clubes estão se movimentando para contratar alguns reforços para a sequência da competição estadual. Tanto que na manhã dessa quarta-feira, a Votuporanguense apresentou o meia Dudu, de 21 anos, que estava defendendo as cores do Vila Nova-GO na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do time goiano, Luiz Eduardo Fleuri Pacheco tem passagens ainda pelo Grêmio-RS e Remo-PA, onde fez as categorias de base. A estreia do atleta com a camisa da Alvinegra deverá acontecer no próximo domingo, em Olímpia, contra o time da casa.