Dupla de Votuporanga é campeã do 1° Festival de Vôlei de Praia

A equipe que representou Votuporanga no 1° Festival de Vôlei de Praia, sagrou-se campeã deste primeiro grande evento, promovido pela Prefeitura em paralelo ao FLIV 2018, que reuniu as melhores duplas da região e de diversos estados do Brasil, inclusive times que fazem parte do Circuito Nacional.

A dupla formada pelas atletas Val (representante da cidade nos Jogos Regionais) e Camila Paixão, venceu de forma espetacular a tricampeã dos Jogos Regionais, dupla representante da cidade de Araçatuba, Ana Paula e Carol, em sets diretos, com parciais de 18 x 16 e 18 x 8, em 37 minutos de jogo.

O professor Márcio Fukuiama, que viabilizou a participação da dupla, muito emocionado, ressaltou a dedicação das atletas e o grande esforço para alcançar o título tão almejado pelas meninas guerreiras.

A equipe contou com o fundamental apoio das academias O2, Pró Saúde e da empresa We, que abraçaram o projeto e deram total apoio para que a cidade fosse representada na competição.

“Esperamos poder sempre representar a cidade e já com o objetivo de conquistar os Jogos Regionais de 2019 e o bicampeonato desta competição, já que o sucesso e participação do público e a dedicação na organização do atleta Emerson Pezão colocaram a cidade no rol dos melhores torneios realizados no estado de São Paulo”, disse o professor Márcio Fukuiama.