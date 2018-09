Em cerimônia concorrida, vereadores jovens tomam posse em Votuporanga

Durante a 32º sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 10, a Câmara Municipal de Votuporanga realizou a cerimônia de posse dos novos Vereadores Jovens eleitos pelas escolas públicas e particulares do município, para o biênio 2018/2019.

A eleição foi feita entre os alunos de cada instituição de ensino e os vencedores foram empossados e proferiram o juramento perante o presidente da Escola do Legislativo, vereador Rodrigo Beleza, dentro do projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo “Drº Roberto de Lima Campos”.

Os vereadores jovens conheceram as dependências da Câmara Municipal, sendo apresentados à equipe técnica do Legislativo e recepcionados pelo presidente da Casa de Leis – vereador Osmair Ferrari e pelo presidente da Escola do Legislativo.

Após o juramento de posse, o vereador João Vitor Ferrarez – da Escola Dinâmica usou a tribuna legislativa e, em nome dos colegas, agradeceu o projeto e enalteceu a cidadania e democracia colocados em prática pela Câmara de Votuporanga.

Nesta quarta-feira, dia 12, às 19h00, acontece a eleição da Mesa Diretora e apresentação dos projetos desenvolvidos por cada um dos vereadores jovens.

Para o presidente da Câmara, “é uma iniciativa que movimentou todas as escolas públicas e particulares de Votuporanga. Estamos muito satisfeitos com esse projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo”, destacou Osmair Ferrari.

O presidente da Escola do Legislativo também ressaltou o projeto: “estamos no segundo ano deste projeto na atual legislatura, iniciamos com o Parlamento Mirim e agora, os Vereadores Jovens. Isso mostra que a Câmara desempenha muito bem as suas funções enquanto a Casa do Povo e isso é importante para a democracia de nosso país”, destacou Beleza.

Foram empossados:

Gabriel Da Silva Baldan – Passo a Passo

Vitória Souza Vilela – E.E. Profª Juraci Lima Lupo

Kauan Euclides Farias Da Silva – Sesi

Gabriela Gonçalves Pereira – E.E Profª Enny Tereza Longo Fracaro

Caroliny De Fátima Rodriguês – E.E Profª Maria Nívea Costa Pinto Freitas

Maria Eduarda Cuenca Stipp – Colégio Unifev

Clara De Souza Vieira Cavassani – E.E Profº Cícero Barbosa Lima Júnior

Erika Massa – E.E Profª Esmeralda Sanches Da Rocha

Vinicius A. Lourensin – E.E Profª Uzenir Coelho Zeitune

João Vitor Ferrarez – Dinâmica