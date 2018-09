Ex-atacante Romário é preso após furtar celular e cair do telhado de casa durante a fuga em Votuporanga

Romário Sousa Santos, de 28 anos, que já foi artilheiro do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, foi detido pela PM depois do acidente.

O ex-atacante Romário Sousa Santos, de 28 anos, foi preso após furtar um celular e cair do telhado de uma casa durante a fuga no bairro Vila Paes, em Votuporanga (SP), na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo a Polícia Civil, o ex-jogador invadiu uma casa, revirou os cômodos e furtou o aparelho.

Na fuga, ele subiu no telhado da casa vizinha, mas caiu e se machucou. O morador acionou a Polícia Militar e o ex-jogador do Clube Atlético Votuporanguense foi preso em flagrante.

Ele foi levado para a delegacia, onde permanece detido. Romário vai passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (13).

Romário já atuou pela equipe do CAV nos campeonatos estaduais de 2012 a 2015. No Paulista da Série A3 de 2013, ele foi artilheiro do clube no torneio com nove gols. Já no Paulista da Segunda Divisão em 2012, equivalente ao quarto e último nível do Paulistão, Romário foi o artilheiro da competição com 18 gols e ajudou a equipe a conquistar o título e subir de divisão.

A última passagem do jogador por um clube profissional foi em 2017, pela Matonense, de Matão (SP). O jogador estava sem contrato com um clube profissional e chegou a ser internado em clínicas de reabilitação.