Faixa inusitada chama atenção em Fernandópolis

Em Fernandópolis uma faixa colocada na porta de um comércio surpreendeu quem passou por lá nesta semana: “Fechado por motivo de felicidade, nascimento da nossa neta: Ana Julia.”

A faixa foi estendida no comércio dos avós num ponto comercial de grande movimento na vizinha cidade.

A empresa que pertence a Djalma Donizete e Alaíde Pereira sempre fica aberta aos domingos, já que é um serv-festa com vendas de bebidas, mas naquele domingo (2) foi especial para eles. A primeira neta do casal, Ana Julia, nasceu saudável com 3.490kg e 50cm.