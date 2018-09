Fátima Bernardes abre o coração sobre namoro a distância

‘A gente cria artifícios’, chegou a afirmar a apresentadora, durante papo com Luiza Possi

Aproveitando uma participação em um dos vídeos do canal no YouTube de Luiza Possi, Fátima Bernardes revelou mais alguns detalhes de seu namoro com Túlio Gadelha. Entre outras coisas, a famosa apresentadora abriu o jogo, sobre como lida com tal relacionamento a distância, já que mora no Rio de Janeiro e o amado, em Recife.

“Essa não é a situação com a qual a gente sonha. Mas a vida não é feita de situações ideais, mas sim possíveis. Entre estar com uma pessoa que vale a pena longe, e outra que não vale por perto, a opção é óbvia pelo que vale a pena. A gente cria alguns artifícios e maneiras”, chegou a afirmar ela.

Passando boa parte da semana separados, os pombinhos ainda fazem questão de aproveitar, ao máximo, cada tempinho que ficam juntos.

“É um tempo de muita qualidade, você não perde tempo discutindo. Às vezes, penso que um aborrecimento qualquer que tenha e que os casais demoram dias para resolver, a gente não tem esse tempo. Não temos nem o tempo para o desentendimento, vamos direto entendendo. O importante é não ter desencontro. Os encontros podem ser por telefone, mensagem, pessoalmente, às vezes só em espírito, alma. Importante é se, mesmo à distância, você não se sente sozinha. Às vezes, você está do lado e se sente sozinha. O importante é se sentir acompanhada”, contou Fátima, durante o papo com Luiza.

Ainda no início de setembro, a apresentadora e Túlio, aliás, comemoraram dez meses de namoro, com direito a ainda mais amor e alegria.