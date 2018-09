Prefeito anuncia construção da Estação de Tratamento de Esgoto da Vila Carvalho

Área de 1,2 mil m² foi doada pela proprietária Lilian Motta à Prefeitura que iniciará processo licitatório para contratar empresa que fará a obra

O Prefeito João Dado recebeu oficialmente, na manhã desta terça-feira (11/9), uma área de 1,2 mil m², localizada às margens da Estrada Municipal Fábio Cavalari, na Vila Carvalho, da proprietária Lilian Louise Motta. A doação do terreno à Prefeitura foi bastante comemorada já que nele será construída a Estação Compacta de Tratamento de Esgotos (ECTE) da Vila Carvalho, que proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelas famílias residentes no bairro.

Durante o ato, o Prefeito relembrou a origem da fundação do Município, que nasceu a partir daquela localidade. “A Vila Carvalho foi a comunidade precursora de toda essa região. Nosso Governo está homenageando e preservando a nossa história. Depois de um século de existência, é uma felicidade imensa estarmos aqui reunidos para comemorar o primeiro passo decisivo para implantar a nossa Estação de Tratamento de Esgotos na Vila Carvalho. E para isso, contamos com a generosidade da nossa amiga, Lilian, e de suas filhas, que somaram nesse momento tão importante”.

Durante a assinatura da escritura da área, o superintendente em exercício da Saev Ambiental, eng. Marcelo Marin Zeitune, explicou sobre o modelo de construção da Estação. “Uma Estação Compacta de Tratamento de Esgotos geralmente é construída em locais distantes da cidade. Um sistema que tem algumas vantagens sobre o convencional, como por exemplo, o refinamento do tratamento do esgoto chegando a índices acima de 95%, quando o exigido é de 80%. Em Votuporanga, a ETE consegue atingir cerca de 83%”.

As tubulações de esgotos já estão instaladas desde 2012, portanto, neste momento, a Prefeitura construirá o emissário de 316 metros que terá também um trecho que atravessa a Rodovia Péricles Bellini, num método de obra não destrutivo. “Serão feitas três obras, o emissário com tubos de 250 milímetros, pela própria equipe da Saev Ambiental, na última etapa; a transposição da Rodovia, nesse método não destrutivo; e a Estação Compacta”.

A partir deste momento, a Prefeitura iniciará processo licitatório para contratar a empresa que construirá a obra e estima que em cerca de 14 meses a Estação de Tratamento de Esgotos da Vila Carvalho já esteja em operação. “A partir desse período já estará resolvida a situação de coleta e tratamento de esgoto dos moradores da Vila Carvalho. No entanto, a Estação entrará no período de Operação Assistida, em que durante 180 dias, ou seja, seis meses, a unidade estará em constante monitoramento, passando por inúmeros testes de eficiência que comprovarão sua capacidade de funcionamento”, explicou Zeitune.

A obra está orçada em cerca de R$ 600 mil. “É um investimento alto, que só foi possível porque o Prefeito João Dado, em seu primeiro ano de elaboração de orçamento, determinou que fossem destinados R$ 300 mil em 2018 e mais R$ 300 mil em 2019 para a benfeitoria, possibilitando, assim, a construção da Estação de Esgotos tão aguardada pelos moradores da Vila Carvalho”, finalizou o Superintendente.

Outras melhorias

A Vila Carvalho também contará com uma linha regular do serviço de Transporte Coletivo, a partir da próxima concessão que está em fase de licitação. Além disso, o bairro já conta com tratamento de água e também terá asfalto e revitalização do Cemitério, onde estão sepultados os restos mortais do Coronel Carvalho, quem fundou a Vila, há 100 anos. O projeto que oficializará a doação da área para revitalização do Cemitério já está em andamento.

“Para o nosso Governo, é uma honra viabilizarmos uma conquista tão sonhada nas últimas décadas que é proporcionar condições dignas de uma vida com mais qualidade aos moradores da Vila Carvalho”, comemorou o Prefeito João Dado.