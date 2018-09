Saiba como economizar água no banheiro

Além de atitudes conscientes, é fundamental ficar atento a aspectos técnicos, como vazamentos e infiltrações

O banheiro é um dos locais onde há maior gasto de energia e de água na sua casa. Problemas técnicos, como vazamentos e infiltrações, podem colaborar para o desperdício, mas alguns comportamentos e atitudes também são grandes motivos para o gasto de água, como banhos demorados e torneiras abertas desnecessariamente. Confira abaixo algumas soluções para diminuir esse consumo, tanto do ponto de vista técnico como comportamental.

1 – Invista em equipamentos

Já existem no mercado diversas soluções que gastam menos água e energia, como torneiras e descargas. Mas você também pode investir em outros acessórios, como um pressurizador de água, lâmpadas de LED, placas de aquecimento solar e outras opções, que, além de sustentáveis, podem ajudar você a gastar menos dinheiro, energia e água no fim do mês.

2 – Evite banhos longos

Essa dica já virou clichê quando o assunto é economia de água. Mas, de fato, isso faz toda a diferença. O chuveiro ligado por 15 minutos, por exemplo, pode gastar cerca de 135 litros de água. De acordo com a Organização das Nações Unidas (OMS), cinco minutos são suficientes. Portanto, evite prolongar demais o período debaixo d’água para economizar na conta no fim do mês.

3 – Feche as torneiras quando não estiver utilizando

A mesma dica serve para o caso das torneiras. Enquanto estiver escovando os dentes ou fazendo qualquer outra atividade que não necessite do uso imediato da água, feche a torneira. Em curto prazo, o fato de ela estar pingando pode não ter tanto impacto, mas em longo prazo pode se transformar em um gasto significativo de água e na conta mensal.

4 – Faça manutenção preventiva

A manutenção preventiva pode evitar que uma torneira ou chuveiro fique pingando por dias e até semanas. O chuveiro e os ralos também devem ser limpos periodicamente, para evitar vazamentos e infiltrações, que, consequentemente, podem levar ao desperdício de água.

5 – Deixe o chuveiro na temperatura correta

Programar a temperatura do chuveiro de acordo com a estação do ano e regular a saída de água fria e quente pode ajudar você a poupar energia. Se precisa esperar o chuveiro esquentar para começar a tomar banho, uma dica é colocar um balde no box para reter a água e não desperdiçá-la, já que você pode utilizar a água fria para outros fins.