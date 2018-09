Santa Casa sorteará um carro no fim de ano

Campanha ‘Show de Prêmios’ sorteará um carro, três motos zero quilômetro e uma televisão de 49 polegadas; Meta é vender os 12 mil carnês disponíveis.

Mariana Biork

A defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é um dos maiores problemas dos hospitais brasileiros. Hospitais conveniados, filantrópicos e médicos trabalham no limite, atendendo demanda igual ou superior e recebendo cada vez menos.

Pensando em maneiras de angariar recursos para pagar o custeio e manter o funcionamento do SUS na entidade, a Santa Casa de Votuporanga lançou, nesta terça-feira (11/09), a campanha ‘Show de Prêmios’, que sorteará um Renault Kwid 0km, uma moto CG 160, duas Honda Biz 0km e uma TV de Led de 49 polegadas Sansung. O sorteio será realizado no dia 22 de dezembro, às 10h, na Concha Acústica de Votuporanga, com transmissão ao vivo nas redes sociais da instituição e nos canais de tv e rádio de seus parceiros.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a importância da participação da população para angariar recursos para os pacientes do SUS. “Para que consigamos manter um atendimento de primeiro mundo, um SUS diferenciado, um SUS de dignidade para o ser humano, que é exemplo em todo o país.”

Os prêmios da campanha foram doados por empresários do município, solidários a causa do hospital. “O Valmir Dornelas, empresário e diretor da Santa Casa, doou o carro, o Luiz Capela, médico, destinou uma moto e a TV e o Antônio Figueiredo, proprietário da Cantoia Figueiredo, também doou uma moto para a campanha. Agora estamos à procura de mais um patrocinador, para a outra moto que iremos sortear”, explicou o provedor.

O diretor de Eventos, Marcelo Madrid, explicou que iniciativas como essa têm o intuito de, pelo menos, “empatar” os custeios dos serviços, entre o que é repassado pelo governo e o custeio do hospital. “Os atendimentos e procedimentos particulares são custeados pelos planos de saúde, então não há prejuízo para o hospital, mas a gente sabe que as tabelas dos SUS estão bem abaixo dos valores praticados pelos usuários.”

A meta para a campanha, segundo Marcelo, é vender os 12 mil carnês disponibilizados para a promoção. “São distribuídos oito mil carnês em Votuporanga e os outros quatro mil pelas cidades da nossa microrregião. Sabemos da importância desta assistência, que tem estrutura diferenciada desde a porta da recepção até a alta do paciente. Esta ação visa trazer rentabilidade para a Santa Casa, por isso é tão importante que divulguem o Show de Prêmios para os amigos, familiares e população em geral”, disse.

O empresário Valmir destacou que a promoção é acessível para os municípios. “O Sistema Único de Saúde não fecha a conta e temos que realizar eventos. Todos conseguem contribuir com R$20. Nos ajudem a bater a meta”, frisou.

Já Luiz Capela se colocou à disposição da diretoria. “É um prazer enorme colaborar, pois sabemos o tanto que fazem para a população e até mesmo para classe médica, que confia na diretoria. Mesmo com as dificuldades, vocês honram os compromissos”, falou.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Daniel David ressaltou a solidariedade dos votuporanguenses. “Nos auxiliam muito e precisamos vender esta ação, contamos com vocês. A Câmara Municipal também se coloca à disposição para ajudar pois sabemos do trabalho digno e honrado da Santa Casa”, afirmou.

Para participar, basta comprar um cupom, no valor de R$20,00. Eles podem ser adquiridos diretamente na administração da Santa Casa ou com um de seus voluntários, espalhados, não só por Votuporanga, como pelas 17 cidades que compõem a microrregião. São elas: Américo de Campos, Álvares Florence, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gatão Vidigal, General Salgado, Nhandeara, Macaubal, Meridiano, Monções, Magda, Pontes Gestal, Parisi, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Atualmente, a Santa Casa de Votuporanga atende pacientes do SUS de Votuporanga e de outras 53 cidades da região noroeste do estado. O Sistema Único de Saúde atende quem não tem plano privado e também quem tem o seguro. Ele abrange desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.