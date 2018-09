Bastidores

Por A. C. Camargo

Como diria o saudoso radialista Fiori Giglioti, fecham-se as cortinas e termina o primeiro ato eleitoral. Lula desiste de sua candidatura, anuncia em carta lida por um advogado do partido, que o seu apoio está voltado para Fernando Haddad, que tem como vice a deputada estadual do PCdoB gaúcho, Manuela D’Ávila. Para o segundo ato da novela presidencial, sai um dos principais protagonistas, substituído por um novo e jovem ator. Eta eleiçãozinha complicada esta. O até então primeiro colocado nas pesquisas sai de cena. E o segundo colocado, por pouco não foi eliminado da competição, ferido por uma facada enquanto em campanha.

Sem mais novidades?

O que se espera agora é que o cenário tenha ganhado formação definitiva, que cada um desempenhe seu papel e que em 7 de outubro, a menos de um mês, portanto, o eleitorado possa votar tranquilamente, sem novos sobressaltos. Neste momento da corrida prendem as atenções as pesquisas, principalmente aquelas conduzidas por institutos mais respeitados pela opinião pública, como o IBOPE e o Datafolha.

Ambiente empapuçado

Neste começo de semana, já sem a presença de Lula nas oitivas e também sob o impacto do atentado contra Bolsonaro, que o tirou das ruas durante a campanha que resta, percebe-se que o candidato do nanico PSL vai confirmando sua presença no 2º turno. A outra vaga, bem aí a situação está para la de confusa. Ciro, Marina, Alckmin e Haddad, estão disputando ombro a ombro esse espaço. E não vão faltar cotoveladas, claro.

Até que enfim

Pode-se dizer que foi lá que tudo começou. Antes da fundação de Votuporanga, em 1937, a Vila Carvalho já existia. Era um ponto de pousada para aqueles que iam e vinham entre Mato Grosso e São Paulo, uma trilha cortando a mata de uma região conhecida como “áreas a desbravar”. As áreas foram desbravadas, surgiram cidades, como Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis e Votuporanga. Todas progrediram transformaram-se em centros urbanos de respeito.

Esquecida

Menos a velha Vila Carvalho, que ficou praticamente abandonada, sem receber maiores atenções, para a desesperança de seus moradores, tão próximos da cidade sede do município, tão distantes no recebimento do conforto e a segurança a que mereciam. Nesta semana um acontecimento no gabinete do prefeito João Dado uma luz foi acesa para essas pessoas. Graças à doação de uma faixa de terra da proprietária rural Lilian Louise Motta. Nela será construída a Estação Compacta de Tratamento de Esgotos (ECTE) da Vila Carvalho, que proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelos moradores do bairro. Que bom.

Giro de Notícias

Cosmorama disse mais uma vez sim à Santa Casa de Votuporanga. A 1ª Costelada e Cavalgada Comitiva Valle do Jatobá, realizada pela Comissão de Voluntários em agosto arrecadou R$22 mil para o hospital. *** “Transformando sua empresa através do Coaching” este o tema do encontro de iniciativa da Associação Comercial de Votuporanga amanhã cedo em seu auditório. As Coach Aline Araldi e Luisa Comar ministrarão a palestra.

Coisa & Tal

Troca de comando. A ministra Carmen Lúcia entrega hoje em Brasília o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Toma posse seu colega José Antonio Dias Toffoli que ficará no cargo até 2020.