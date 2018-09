CAV empata contra o Mirassol pela Copa Paulista

As duas equipes já têm vaga garantida na próxima fase da Copa Paulista

No encerramento da 11ª rodada da Copa Paulista, Grupo 1, Mirassol e Votuporanguense, jogaram na noite desta quarta-feira, em Mirassol, no Maião, e ficaram no empate sem gols.

Com o resultado, o Leão da Araraquarense, continua na vice-liderança com 15 pontos ganhos e classificado, enquanto a Alvinegra, também classificada é a terceira colocada com treze pontos. No outro dois jogos, o Novorizontino bateu o Batatais, 1 a 0, mesmo placar para o Olímpia contra o Penapolense.

O jogo

Os visitantes começou bem o jogo e logo aos 2 minutos quase inaugurou o marcador com Luiz Guilherme que chegou atrasado no lance no toque de Baio. Deu tempo para o arqueiro mirassolense fazer a defesa.

Em busca do gol Léo Santos por pouco não fez não fosse a defesa de Matheus Aurélio. A jogada foi aos nove minutos. Bem na partida, aos 20, Bruno Baio na entrada da área encheu o pé e a bola passou rente a trave mirassolense setor esquerdo num verdadeiro perigo.

Aos 38 minutos, o atacante Bruno Baio chegou balançar a rede mirassolense, mas a arbitragem anulou o gol alegando irregularidade no lance. O árbitro Danilo Silva alegou que o goleiro mirassolense sofreu falta.

Somente aos quarenta minutos o Leão da Araraquarense chegou com perigo ao gol votuporanguense. Léo Baiano na cara do gol tocou de cabeça pra fora. O empate sem gols foi injusto por aquilo que a Alvinegra apresentou nos primeiros quarenta e cinco minutos.

Em branco

No retorno para a segundo tempo o time casa voltou com uma alteração e com outra postura e a um minuto quase fez com Carlão que apareceu sozinho e tocou com precisão para a defesa do número um da Pantera mandando a bola para escanteio.

No entanto, aos dezoito minutos o time visitante deu o troco e a zaga mirassolense salvou em cima da linha no toque de Baio. Aos 44 minutos, Carlão acertou a trave do goleiro Paulo Roberto do CAV. Final, 0 a 0, Mirassol e Votuporanguense, classificados com duas rodadas de antecedência.

Próximos jogos

Pela 12ª rodada o Mirassol jogo no próximo sábado, ás 19h30, em Batatais contra o Batatais. No domingo, ás 10 horas, o Votuporanguense joga novamente fora de seus domínios em Olímpia, no Tereza Breda, diante do Olímpia.