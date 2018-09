Faleceu no ultimo dia 11, às 03h30, na Santa Casa de Votuporanga, aos 69 anos, o Sr. Climero Alves Barbosa. Ele deixa a esposa Madalena Barbosa e os filhos: Eliana Aparecida Barbosa, Luis Paulo da Silva e Jessica Cristina da Silva. Climero era motorista e teve como seu último endereço a rua Porto Alegre, 4647. Climero Alves Barbosa foi velado no ultimo dia 12 na Rosa Mística Cemitério & Crematório e sepultado no mesmo dia no próprio local, às 10h00.