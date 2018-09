Faleceu no ultimo dia 11, às 15h20, na Santa Casa de Votuporanga, aos 31 anos, a Srta. Katiuscia Moriele Marques Resente. Ela não deixa marido ou filhos. Katiuscia teve como seu último endereço a rua Arabia 1813 e foi velada no ultimo dia 12 na Rosa Mística Cemitério & Crematório e sepultada no mesmo dia no próprio local às 11h00.