Farmácia de manipulação deseja expandir para Votuporanga

Já com 46 pontos distribuídos pelo Brasil, sendo 24 franquias e 22 lojas próprias, a rede Farmácia Artesanal deseja agora expandir suas atividades para a cidade de Votuporanga. A rede ultrapassou os R$ 70 milhões de faturamento em 2017.

“Nossa meta é alcançar 50 unidades franqueadas nos próximos dois anos. Estamos há 37 anos no mercado e queremos oferecer nossos serviços para os paulistas. Nosso objetivo está em atender as necessidades particulares de cada pessoa. Possuímos processos tecnológicos modernos e eficazes, além de matéria-prima de qualidade e com procedência certificada”, conta Evandro Tokarski, presidente da Farmácia Artesanal.

Atualmente, a rede está presente nos estados de Goiás, Tocantins, Pará e em Minas Gerais. A Farmácia Artesanal oferece todo o suporte para a abertura e gestão de uma farmácia de manipulação. Os interessados não precisam necessariamente ser do mercado da saúde. “Nós oferecemos toda a nossa experiência de anos no mercado. Estamos aptos a construir empreendedores de sucesso”, diz Tokarski.

A rede oferece ao franqueado o direito ao uso da marca, treinamento teórico e prático, projeto arquitetônico exclusivo da loja e do laboratório, linha exclusiva de produtos Marca Própria e o acompanhamento de Consultoria de Campo que dá toda a orientação na implantação e execução dos padrões e estratégias da rede.

Além disso, a rede conta com um modelo de Franquia de Conversão de Marca, onde é possível transformar uma farmácia de manipulação já existente no mercado, no modelo Farmácia Artesanal. Neste caso, é um modelo de investimento voltado para empresários que já possuem um negócio em operação. De acordo com Tokarski, essa é a modalidade mais rápida e de menor custo de investimento. “O empreendedor continua sendo o dono do seu negócio. Ele vai mudar a bandeira, fachada, processos e a gestão no modelo Farmácia Artesanal. Isso, com certeza, vai alavancar seus resultados e a rentabilidade do negócio”, finaliza.

A Farmácia Artesanal está inserida no segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que teve o melhor desempenho no setor de Franchising, de acordo com pesquisa realizada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). O segmento cresceu 12,10% em relação ao levantamento divulgado em 2017, enquanto a rede Farmácia Artesanal cresceu 29,80% no mesmo período.

MODELOS DE FRANQUIA *

RAIO X – NOVA LOJA

Investimento total: A partir de R$ 350.000,00

Taxa de franquia: A partir de R$50.000,00 (incluso no investimento total)

Prazo de retorno do investimento: a partir de 28 meses

Faturamento médio mensal: de R$50.000,00 a R$200.000,00

Lucro mensal: Acima de 20%

Capital de giro: A partir de R$30.000,00 (incluso no investimento total)

Taxa de royalties: 5%

Taxa de marketing: R$ 750,00 mensal

RAIO X – CONVERSÃO

Investimento Total: A partir de R$110.000,00

Taxa de franquia: A partir de R$50.000,00 (incluso no investimento total)

Prazo de retorno do investimento: a partir de 10 meses

Faturamento médio mensal: de R$ 50.000,00 a R$200.000,00

Lucro mensal: Acima de 20% Taxa de royalties: 5%

Taxa de marketing: R$ 750,00 mensal.

* Números sujeitos a alteração conforme o mercado/cidade/situação econômica