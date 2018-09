FEV firma parceria com Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús

Contrato prevê que a UNIFEV utilize o espaço para a realização de atividades extensionistas e repasse mensal financeiro à entidade.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) firmou, na manhã desta segunda-feira (dia 10), mais uma parceria com entidades assistenciais de Votuporanga. Desta vez, a 18ª beneficiada é a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús.

A exemplo dos demais, o contrato prevê que a UNIFEV utilize o espaço para a realização de atividades extensionistas e um repasse mensal financeiro à entidade.

Atualmente, a Comunidade presta assistência a cerca de 40 homens em situação de vulnerabilidade social. O local oferece estadia aos atendidos que, por sua vez, contribuem com a manutenção da casa, além de se dedicarem ao cultivo e à venda de hortaliças e legumes.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, abriu os discursos enaltecendo a importância de reforçar o aprendizado dos alunos da Instituição, por meio da extensão universitária.

“A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús é mais uma entidade que está abrindo as portas, para que nossos estudantes e docentes desenvolvam trabalhos, que façam a diferença para quem está inserido na realidade local. Sem dúvida, os convênios são uma via de mão dupla, cujo objetivo é beneficiar ambas as partes, simultaneamente”

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Marinês Ralho, os trabalhos que serão realizados pelos graduandos visam a diversas áreas. “O próximo passo é reunir nossos professores para a análise de quais ações poderão ser implementadas aqui no espaço. Nosso muito obrigada pela oportunidade, acredito que hoje será o início de uma história especial! ”, destacou.

O presidente da Comunidade, Sérgio Raimundo de Carvalho, direcionou seus agradecimentos à Diretoria Executiva da FEV, que esteve representada pelo seu Diretor-Presidente, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos; pelo Vice-Presidente, Antonio Carlos Frederico; e pelo Diretor 1º Tesoureiro, Paulo Roberto Albertoni.

A assinatura ainda contou com uma benção especial, proferida pelo padre Gilmar Margotto, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.