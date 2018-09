Fliv: Crianças plantarão 160 Ipês no Parque da Cultura nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (13/09), às 8h30, o Parque da Cultura ganhará mais cores, árvores e flores. A Prefeitura de Votuporanga levará até o local cerca de 300 alunos das escolas municipais para o plantio de 160 árvores da espécie Ipê em todo o entorno da represa do parque.

A ação compõe a programação do Festival Literário de Votuporanga – FLIV e foi uma iniciativa do Prefeito João Dado, sendo realizada pela Saev Ambiental em parceria com o Projeto Maritaca – Educação Ambiental, da Secretaria Municipal da Educação e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Projeto Maritaca

O projeto Maritaca foi elaborado em 2013 pelo Professor Abílio Calille Junior, através da Prefeitura de Votuporanga e Secretaria da Educação e tem como objetivo incentivar e ensinar as crianças, logo nas primeiras fases escolares, sobre a importância da preservação ambiental. Os alunos aprendem de forma lúdica, valorizando o senso crítico e com a noção da responsabilidade de cada um para contribuir com um futuro melhor para todos.

O projeto de educação ambiental desenvolvido para crianças do ensino infantil e fundamental atende hoje 12 CEMs e 15 CEMEIs, reunindo mais de 7,7 mil alunos.