FLIV mantém extensa programação aos visitantes

O sétimo dia do Festival Literário de Votuporanga (FLIV) continua nesta quinta-feiracom uma extensa programação cultural. Teatro, cinema, música, poesia, contação de histórias, oficinas e muitas outras atrações esperam os visitantes do dia. Confira a porgramação completa do dia:

PROGRAMAÇÃO – QUINTA-FEIRA 13/09

7h – Parque da Cultura

Receptivo Os Outros Reservas, com Cia. Aliteatro

Classificação: Livre

8h – Galpão Fliv – Av. Ângelo Bimbato

Contação de histórias Os Contos de Grimm, com Cia. Entre Aspas

Classificação: Livre

8h às 9h – Cinema Cultural – 1° Piso

Oficina Videomaker: uso criativo dos dispositivos móveis, com Marcos Vieira

Classificação: Livre

8h às 12h – Parque da Cultura

Oficina Grafite: um instrumento de arte e expressão de cores e poesia, com Edgard Andreatta (Senac)

9h, 10h, 11h e 12h – Galpão Fliv – Av. Ângelo Bimbato

Fafá Conta: Histórias para brincar

Classificação: Livre

10h e 15h – Tenda Fliv – Parque da Cultura

Oficina Tintas Naturais, com Paola Verssuti

Classificação: Livre

10h – Cinema Cultural – 1° Piso

Biblioteca Escolar e Pública do município: reflexões sobre trajetória, aprendizados e desafios, com representantes das bibliotecas escolares e da Biblioteca Municipal (Mediação: Sueli Regina Marcondes Motta)(SP Leituras)

Classificação: Livre

10h às 12h – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Flor de tecido, com Regina Mieko (Alpendre Ateliê)

Classificação: 12 anos

13h, 14h, 15h e 16h – Galpão Fliv – Av. Ângelo Bimbato

Contação de Histórias, com Denise Cruz, com Grupo Parampará

Classificação: Livre

14h às 17h – Varanda Cultural – 2° Piso

Aula de Crochê e Pintura (Senac)

14h – Cinema Cultural – 1° Piso

Bate-papo Território das Bibliotecas, com Pierre Ruprecht (SP Leituras) e Silvia Antibas (UDBL)

Classificação: Livre

14h – Espaço Primeiríssima Infância – 1° Piso

Ação Mamaço: a importância do aleitamento materno e os benefícios à mãe e ao bebê (Secretaria Municipal da Saúde)

14h às 15:30 – Biblioteca – 2° Piso

Oficina Brinquedistas, com Anderson Bençal

Classificação: Livre

15h30 – Biblioteca – 2° Piso

Oficina Infanto-juvenil Jornada Literária Piraporiando, com Janine Rodrigues

Classificação: 13 a 17 anos

16h – Parque da Cultura

Ballet aéreo (Roma Academia de Dança)

Classificação – Livre

16h às 18h – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Red work, com Adelina Fernandes (Alpendre Ateliê)

Classificação: 12 anos.

16h30 – Parque da Cultura

Slackline, com Gianluca de Paula e João Vilella

Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura

Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos

Classificação: Livre

17h30 – Entrada do Centro Cultural e Turístico – 1° Piso

Aula livre de danças urbanas, com Naomi, Will e Ticko B. Boy

Classificação: Livre

17h30 às 19h30 – Auditório externo – 1° Piso

Projeto Fliv na Rima

Classificação: Livre

18h30 – Parque da Cultura

Espetáculo Infantil Libel, com Cia. Fábrica de Sonhos

Classificação: Livre

18h – Espaço Primeiríssima Infância – 1° Piso

Oficina de Fantoches (Secretaria Municipal da Saúde)

Classificação: Livre

18h às 19h – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Marca-página de Feltro, com Adriana Reis (Alpendre Ateliê)

Classificação: 12 anos

19h – Parque da Cultura

Projeto Dança Interativa, com Naomi, Will e Ticko B. Boy

Classificação: Livre

19h às 20h – Espaço Primeiríssima Infância – 1° Piso

Contação de Histórias, com Wesley Cristina

Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Espaço Artesanato Fliv – 1° Piso

Oficina Anjo em feltro, com Adriana Camargo (Alpendre Ateliê)

Classificação: 12 Anos

19h30 – Cinema Cultural – 1° Piso

Mesa Prosa, Música e Ensaio, com Amara Moira e Taissol Ziggy (Mediação: Reynaldo Damazio)

21h – Palco Principal – Parque da Cultura

Espetáculo Migrantes, do Coral Canto Livre, com regência do maestro e pianista Marcio Zarsi

Classificação: Livre