Giba pede manutenção de número de médicos na UPA e no mini-hospital do Pozzobon

O vereador Giba Oliveira encaminhou uma indicação ao prefeito João Dado e a secretária municipal de Saúde, para que estude a possibilidade de manter o número de médicos que atendem diariamente a população na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no mini-hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na zona norte de Votuporanga.

Em sua indicação, o vereador Giba pediu à Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde para que mantenha a quantidade de três médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – anexo à Santa Casa de Votuporanga e de dois profissionais médicos no mini-hospital do bairro Pozzobon.

De acordo com o vereador, houve a diminuição de um médico que atende diariamente o mini-hospital do Pozzobon, no horário das 7 até o período noturno. E muitos moradores estão reclamando, entendendo a necessidade de mais um médico para aquela unidade de saúde. “Diminuindo o número de médicos atendentes, os que ficarão, vão ficar sobrecarregados e o estresse vai aflorar e a situação vai se tornar caótica para todos, pois, a questão é humana”, justificou Giba.

O vereador argumenta ainda que essa reivindicação é de extrema necessidade, pois os moradores que necessitam de unidades de emergência são pessoas que necessitam de atendimento de urgência e humanitário.

Para argumentar a sua reivindicação, Giba aponta que Votuporanga possui uma população estimada, segundo dados do IBGE de 92.032 pessoas e a demanda de atendimento médico está abaixo da média para sanar os percalços da comunidade que vai até as unidades de saúde para tratamento médico paliativo. “Desta forma, apresentamos essa reivindicação no sentido da Prefeitura promova o aumento do número de médicos que atendem nessas unidades de saúde”, destacou Giba.