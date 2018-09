Instituições recebem mais de 500kg de alimentos

Mantimentos foram doados pelos organizadores do Stand Up de Jonathan Nemer e pela diretoria da Associação Votuporanguense de Aeromodelismo (AVA)

Mariana Biork

Gestos de solidariedade são frequentes em Votuporanga. Especialmente quando se trata de ajudar as entidades assistenciais do município, que trabalham em conjunto com os poderes públicos para garantir uma qualidade de vida melhor para aqueles que necessitam.

A cidade teve mais uma prova de benevolência, quando organizadores de dois eventos de entretenimentos, realizados recentemente no município, se juntaram e arrecadaram mais de 500 quilos de alimentos e os doaram para instituições de caridade, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade.

Foram 232 quilos de alimentos doados pela comunidade evangélica, organizadora do Stand Up de Jonathan Nemer, e outros 304 quilos de alimentos doados pela diretoria da Associação Votuporanguense de Aeromodelismo (AVA), responsável pelo AVA Fest 2018. Ambos os eventos são sem fins lucrativos.

A primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga Mônica Pesciotto de Carvalho, disse se sentir emocionada sempre que lembra de tantos bons exemplos de ajuda ao próximo que acontecem no município. “Atitudes como essa alimentam não só o corpo, mas a alma das pessoas. Isso é imensurável! Afinal, o que seria de uma prefeitura sem suas entidades? Essa harmonia precisa ser preservada sempre, pois o que importa é o movimento de saber dar e receber. Fico muito agradecida e emocionada todas às vezes que temos a oportunidade de contribuir de forma efetiva com as nossas instituições e com a comunidade de forma geral.”

Representando a diretoria da Associação Votuporanguense de Aeromodelismo, Adriano Manzano explicou que a ideia do evento, desde o começo, é proporcionar lazer para as pessoas de Votuporanga e região e auxiliar o município em questões solidárias. “Graças a Deus nós estamos conseguindo alcançar esse objetivo e ainda levar o nome da nossa cidade para todo o país.”

Além dos alimentos, a AVA também doará uma quantia em dinheiro para a Santa Casa de Votuporanga, que deverá acontecer nos próximos dias. “O AVA Fest é um evento sem fins lucrativos. Então, o dinheiro que sobrou no caixa do encontro, também será doado”, explica.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Augusto Piacenti, citou a importância da parceria com a Ceagesp – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo e como ela tem auxiliado no repasse de suprimentos para as entidades. “Nós estamos sempre buscando mais para as nossas entidades, essa é uma preocupação diária. Por isso, cada doação nos é muito importante.”

O secretário de Assistência Social, Sérgio Pereira, também comemorou a conquista para as entidades e salientou o trabalho feito pelo prefeito de Votuporanga, João Dado, e a Presidente do Fundo Social de Solidariedade do município. “Se não fosse o amparo e a estrutura oferecida pela prefeitura, nada disso estaria acontecendo.”

Também estava presente Gilvan Carlos dos Santos, secretário de Direitos Humanos, que lembrou da importância das doações para as entidades, especialmente no atual momento econômico do país, e convidou a todos para o encontro União Solidária, realizado na Associação Antialcoólica neste domingo (16/09), voltado pra pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. “Este é um projeto realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e os grupos Barbeiros Solidários e Família Duas Rodas.”

A 4ª edição do Encontro de Aeromodelismo – AVA Fest 2018, realizado pela Associação Votuporanguense de Aeromodelismo (AVA), aconteceu no último fim de semana (7, 8 e 9 de setembro), na Pista de Aeromodelismo da AVA, localizada no 6º Distrito Industrial. Entre as inúmeras atrações, o evento contou com a presença do americano Jase Dusia, um dos melhores pilotos do ranking mundial, diretamente de Michigan EUA, além de outras apresentações internacionais com pilotos da Argentina, Paraguai e os melhores de norte a sul do Brasil.

Já o paulista Jonathan Nemer veio à cidade apresentar seu Stand Up, a convite da Igreja Unida – O Mundo Para Cristo. O espetáculo aconteceu no dia 05 de setembro, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Jonathan Nemer faz sucesso na internet com sua forma de fazer comédia no Canal Desconfinados no Youtube, que conta com mais de 150 milhões de visualizações, e em sua página do Facebook, cujos vídeos contam com mais de 250 milhões de visualizações. Nos palcos, já passou por 25 Estados do Brasil, e seu Stand Up, segundo ele mesmo, tem o diferencial de ter “Censura Livre, ou seja, nada de palavrão”.

O Banco de Alimentos de Votuporanga está em funcionamento desde 2013 e tem como objetivo receber alimentos de qualidade das cooperativas de agricultura familiar, e também de outros órgãos, como a Conab, e distribuir à população que vive em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, por intermédio das entidades assistenciais, grupos religiosos, hospitais e programas sociais. A sede do Banco de Alimentos está localizada na rua Antônio Galera Lopes, 2076, no bairro Pozzobon.