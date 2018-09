Jair promete time com postura “totalmente diferente” em Itaquera

Técnico escala formação defensiva contra o Flamengo e arranca empate sem gols no Maracanã

Jair Ventura ainda não dirigiu o Corinthians em Itaquera, mas já adiantou que o time não terá a mesma postura mostrada em seus dois primeiros jogos à frente do clube – a derrota para o Palmeiras e o empate por 0 a 0 com o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa do Brasil.

Satisfeito com o desempenho do Corinthians no Rio de Janeiro, Jair Ventura espera uma equipe forte (e mais ofensiva) em casa, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no duelo de volta com o Flamengo, dia 26 de setembro.

“Cada jogo é uma estratégia, de repente no jogo de volta não vai ser essa. Não vou passar aqui, mas com certeza no jogo de volta não vai ser essa. O Flamengo tem um jogo apoiado muito forte pelo corredor central, jogam com um volante e com dois meias por dentro, Paquetá e Diego, por isso os três volantes também, para a gente espelhar no 4-1-4-1, fortalecer esse corredor, que era o que mais nos preocupava. Éverton e Vitinho também trazem para dentro, por isso preenchemos o corredor central para tirar o poder de criação. Conseguimos. Agora, vamos trabalhar mais a parte ofensiva para a equipe também ser mais efetiva no terço final” destacou Jair.

A promessa também se aplica ao jogo contra o Sport, domingo, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

“Cada jogo é o jogo da nossa vida, estamos mais próximos do título de Copa do Brasil, mas precisamos pontuar e vamos encarar o Sport como uma grande decisão. Aproveito para convocar nossa torcida. Agora viro a chave e vou para o Sport, pensar na estratégia, não temos uma maneira só de jogar” analisou Jair.

“Claro que em casa a postura vai ser totalmente diferente, e precisamos de uma estratégia para vencer. Sabemos da importância de ficar na parte de cima da tabela do Brasileiro” completou.

Antes de voltar a enfrentar o Flamengo, o Corinthians tem outros dois jogos em casa – contra Sport e Internacional. Com 30 pontos, o Timão é apenas o décimo colocado no Brasileirão.