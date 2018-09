PM prende jovem com revólver em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde desta quarta-feira, um jovem em Votuporanga por porte de arma de fogo e munições.

Conforme a ocorrência policial, durante patrulhamento pelas ruas da zona norte de Votuporanga, a equipe policial tinha a informação de uma moto que era objeto de estelionato. No local em contato com o jovem L.B.O, 20 anos de idade, autorizou a entrada das equipes para diligência. Conduto, os policiais não encontraram a motocicleta, sendo indagado se havia mais algo ilícito dentro do imóvel, o rapaz informou que possuía uma arma de fogo.

Em seguida, durante vistoria os policiais encontraram no quarto do rapaz um revólver marca S/W calibre 32 com a numeração suprimida, municiado com uma munição do mesmo calibre já deflagrada, localizado também outra munição marca CBC calibre 38 intacta, além de uma balança de precisão uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro bem com um aparelho celular.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito conduzidos parte, arma e objetos ao 2º DP onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante delito elaborando BOPC Posse ilegal de Arma de fogo/ Posse Ilegal de munição/ Posse de Entorpecente recolhendo L.B.O a cadeia pública local.