200 carros antigos são esperados para Encontro no FLIV

Evento é aberto ao público e acontecerá neste domingo; Banda Zequinha de Abreu se apresentará no local.

O 5º Encontro de Carros Antigos de Votuporanga, evento que integra o calendário de aniversário da cidade e acontecerá neste domingo (16/09), a partir das 8h, junto ao Festival Literário de Votuporanga – FLIV, no Parque da Cultura.

O evento realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, é aberto ao público e gratuito tanto para quem participar com seu veiculo quanto para quem quer apenas prestigiar e observar as belezas desses carros. Aos interessados em participar com seus automóveis, as inscrições podem ser feitas no dia e local do evento. São esperados cerca de 200 veículos de colecionadores de toda a região.

Haverá, ainda, sorteio de brindes, certificado de participação e uma apresentação musical da Banda Zequinha de Abreu. Essa é uma oportunidade para que os visitantes prestigiem também o último dia do FLIV, que conta com uma programação extensa e cheia de atrativos para toda a família.

Os carros estarão expostos na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, no Parque da Cultura. Mais informações pelos telefones: (17) 99767-8491 / 98156-0414.